Μαγνησία: Πυροσβέστης κατηγορείται για παιδική πορνογραφία-«Είναι ενήλικες που υποδύονται ανήλικα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Απολογήθηκε χθες στο ΜΟΔ Τρικάλων με νέα διακοπή της δίκης

Αρνείται τις κατηγορίες για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ο 43χρονος πυροσβέστης, που υπηρετούσε στη Σκιάθο, η δίκη του οποίου συνεχίστηκε χθες στο Μικρό Ορκωτό Δικαστήριο Τρικάλων. Η δίκη διακόπηκε για τις 6 Φεβρουαρίου με την πρόταση του εισαγγελέα, τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής Αγωγής και υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης.

Στη χθεσινή διαδικασία, αρχικά κατέθεσε ως μάρτυρας αστυνομικός του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδας, που διενήργησε τους ελέγχους στο κινητό του κατηγορούμενου για τον εντοπισμό τυχόν υλικού παιδικής πορνογραφίας, στο πλαίσιο σχηματισμού της ποινικής δικογραφίας. Αναφέρθηκε στα ευρήματα που προέκυψαν από το κινητό και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της έδρας σχετικά με τις φωτογραφίες που βρέθηκαν.

Ο κατηγορούμενος, από την πλευρά του, εξακολούθησε να αρνείται όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επί μία και πλέον ώρα απολογία του, για τις έντεκα φωτογραφίες της μικρής κόρης της πρώην συντρόφου του που βρέθηκαν στο τηλέφωνό του, είπε ότι τις είχε τραβήξει για να τις δείξει στη μητέρα της για να της αποδείξει ότι όταν κοιμάται δεν είναι σωστά ντυμένη.

Για τις υπόλοιπες φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν ανήλικα σε ερωτικές δραστηριότητες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είναι ανήλικα παιδιά, αλλά ενήλικες πορνοστάρ, διάσημες στο διαδίκτυο, που υποδύονται τα ανήλικα.

Επίσης, φέρεται να υποστήριξε ότι όλες οι καταγγελίες έγιναν από την πρώην σύντροφό του για να τον εκδικηθεί, ενώ αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που είχε για την καριέρα του όλη αυτή η κατάσταση, υποστηρίζοντας πως έχει καταστραφεί η ζωή του και ότι έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από το Πυροσβεστικό Σώμα, που υπηρετούσε ως αξιωματικός.

Ο 43χρονος κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του ότι είχε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας, το διάστημα που ζούσαν μαζί στη Σκιάθο, όπου υπηρετούσε και ο κατηγορούμενος, και μάλιστα φέρεται να είχε στο κινητό του, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες της μικρής κόρης της συντρόφου του.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του τον Αύγουστο του 2022 και η εκδίκασή της άρχισε τον Νοέμβριο του 2025.