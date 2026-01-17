Αύριο τα δρομολόγια Αγία Κυριακή- Τρίκερι -Βόλος

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία «Χανιά ΙΙ Κρουαζιέρες» ανακοινώνει ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατηγό κοινό της δρομολογιακής γραμμής Αγία Κυριακή- Ν. Τρίκερι- Βόλος και επιστροφή, λόγω μη πραγματοποίησης των δρομολογίων της Τετάρτης 14/01 εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα μη πραγματοποιηθέντα δρομολόγια θα εκτελεστούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα τα δρομολόγια της Κυριακής 18/01/2026 θα εκτελεστούν ως εξής:
7:40 Αναχώρηση από Αγία Κυριακή, 8:05 Άφιξη σε Ν. Τρίκερι, 8:15 Αναχώρηση από Ν. Τρίκερι, 9:30 άφιξη σε Βόλο και 13:45 αναχώρηση από Βόλο, 15:00 άφιξη σε Ν. Τρίκερι, 15:05 Αναχώρηση από Ν. Τρίκερι και 15:25 Άφιξη σε Αγ. Κυριακή.
