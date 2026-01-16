Αναπτυξιακός Σύλλογος Τσαγκαράδας: «Ο τουρισμός απουσιάζει πλήρως από τις πολιτικές προτεραιότητες του Δήμου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Καμία τουριστική στρατηγική, καμία προβολή του προορισμού εδώ και δύο χρόνια

Σφοδρή κριτική στη δημοτική αρχή Ζαγοράς- Μουρεσίου ασκεί ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Τσαγκαράδας, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο τουρισμός απουσιάζει πλήρως από τις πολιτικές προτεραιότητες του Δήμου, μιας και στο νέο σχήμα των αντιδημάρχων δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στον τουρισμό. Ο Σύλλογος μάλιστα υποστηρίζει ότι εδώ και δύο χρόνια ο Δήμος Ζαγοράς–Μουρεσίου λειτουργεί χωρίς οργανωμένη τουριστική στρατηγική, αλλά και χωρίς στοιχειώδη προβολή του προορισμού και τα αποτελέσματα είναι ορατά με τη μείωση των επισκεπτών.

Ειδικότερα, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Τσαγκαράδας σημειώνει ότι στο νέο διοικητικό σχήμα δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στον Τουρισμό – ούτε ως αυτοτελής αρμοδιότητα, ούτε ως αναπτυξιακός άξονας και τονίζει ότι η απουσία αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία, αλλά συνιστά σαφή θεσμική επιλογή υποβάθμισης ενός τομέα που διαχρονικά συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων στην τοπική οικονομία.

«Εδώ και δύο χρόνια, ο Δήμος Ζαγοράς–Μουρεσίου λειτουργεί χωρίς οργανωμένη τουριστική στρατηγική, χωρίς στοιχειώδη προβολή του προορισμού, χωρίς διάλογο με τους επαγγελματίες του κλάδου και χωρίς καμία ανταποδοτικότητα προς έναν τομέα που στηρίζει οικονομικά τον Δήμο. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αδράνειας είναι πλέον ορατά: Μείωση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού, απώλεια επισκεπτών και σταδιακή υποχώρηση της θέσης του Πηλίου στον τουριστικό χάρτη», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος.

Τονίζει δε, ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «δεδομένος» και απαιτεί όραμα, σχεδιασμό, θεσμική εκπροσώπηση και πολιτική ευθύνη.

Καλεί δε την δημοτική αρχή να αναθεωρήσει άμεσα αυτή τη στάση και να αποκαταστήσει τον ρόλο του τουρισμού ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης του Δήμου πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες.