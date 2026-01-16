Πέρκα για το «εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» του Κυρανάκη: Προσχηματική η συγγνώμη, βουλευτές της ΝΔ έχουν πατριαρχικό σύνδρομο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για την… «κουζίνα» της, που προκάλεσε πολιτική θύελλα εντός και εκτός Βουλής, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, κάνοντας λόγο για σεξιστική συμπεριφορά και προσχηματική συγγνώμη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Morning Point», η Πέτη Πέρκα επανήλθε στο επεισόδιο της Πέμπτης (15.01.2026) κατά τη συζήτηση για τη συμφωνία προμήθειας νέων σιδηροδρομικών συρμών. «Δεν είμαι στην κουζίνα μου, είμαι στη Βουλή», είπε βουλευτής της Νέας Αριστεράς με σαρκασμό, σχολιάζοντας την επίμαχη φράση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.





«Αυτό που αποδεικνύεται κάθε φορά είναι το πατριαρχικό σύνδρομο που κουβαλούν πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίες κουβέντες, απευθύνονται πάντα σε γυναίκες», σημείωσε η Πέτη Πέρκα, προσθέτοντας πως τέτοιες αναφορές «δεν μπορούν πια να γίνουν ανεκτές». Υποστήριξε δε ότι η συγγνώμη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ήταν «εκ των υστέρων και προσχηματική», επισημαίνοντας ότι «δεν του ξέφυγε – ήταν ήρεμος και ψύχραιμος όταν το είπε».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς κάλεσε τον πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία να αντιδράσουν θεσμικά, λέγοντας πως «δεν μπορεί εν έτει 2026 να ακούγονται τέτοια σχόλια στην Ολομέλεια».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ήταν λάθος μου και το αναγνωρίζω

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχε ζητήσει συγγνώμη ήδη από την Πέμπτη (15.01.2026), με ανάρτησή του στα social media, στην οποία ανέφερε: «Απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω». Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, προέβη σε προφορική ανάκληση και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ζητώντας επισήμως να καταγραφεί στα πρακτικά.