K. Μητσοτάκης: Δε θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους αγρότες

Το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν

Συνέντευξη στον Alpha παραχωρεί αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναλύοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και αγροτικού τομέα. Ο πρωθυπουργός έκανε απολογισμό για τις τελευταίες εξελίξεις και αναφέρθηκε στις επικείμενες συναντήσεις με την Τουρκία, καθώς και στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες και τον πρωτογενή τομέα.

Η φρεγάτα Κίμων και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

«Για εμένα προσωπικά και για όλους τους Έλληνες η άφιξη της φρεγάτας Κίμων ήταν μια ημέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Κίμων είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, το πρώτο πλοίο που παραλαμβάνει η χώρα τα τελευταία 30 χρόνια, αποτελώντας σύμβολο ισχύος και αισιοδοξίας για την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χώρα παραμένει φάρος σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή και ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αλλάξει σημαντικά μετά την 10ετή κρίση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στελεχιακό δυναμικό της Κίμων, το οποίο χαρακτήρισε ως τα «F-35 της θάλασσας», και τόνισε ότι αυτά τα στελέχη αποτελούν το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διάλογος με την Τουρκία και η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ευελπιστεί η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν να πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Η συνάντηση θα διεξαχθεί σε πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου, με στόχο κυρίως την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

«Η Τουρκία θα πρέπει να αποσύρει ανυπόστατες διεκδικήσεις για να διαμορφωθεί το πλαίσιο για μια ειλικρινή συζήτηση», σημείωσε ο πρωθυπουργός. Παρά τις διαφωνίες, υπογράμμισε ότι αυτό δεν σημαίνει μόνιμη ένταση, καθώς υπάρχουν και τομείς συνεργασίας, όπως το μεταναστευτικό και η διευκόλυνση για βίζα.

Η συνάντηση με τους αγρότες και τα όρια του προϋπολογισμού

Σχετικά με τη συνάντηση με τους αγρότες τη Δευτέρα στο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ουσιαστική, με συζητήσεις για θέματα που δεν απασχολούν τη δημόσια σφαίρα, όπως η εκπαίδευση των αγροτών και η διαχείριση του νερού.

«Θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη δεν επιτρέπουν επιπλέον χρηματοδοτήσεις.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι έγιναν με σωστό τρόπο, αποκαλύπτοντας ότι το σύστημα πλέον εντοπίζει όσους έπαιρναν χρήματα χωρίς να τα δικαιούνταν — ποσό άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ.

Όταν ερωτήθηκε για τις ύβρεις από τον Ανεστίδη, απέφυγε να σχολιάσει: «Δυστυχώς για τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας, άνθρωποι χωρίς εμπειρία στα μέσα μπορεί να καταφεύγουν σε ακρότητες. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα για τον πρωτογενή τομέα».