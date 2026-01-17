Τι γίνεται με την «έξυπνη διάβαση»;

Αναγνώστης που περνάει σχεδόν κάθε μέρα από την οδό Πολυμέρη, διαπίστωσε ότι ο φωτισμός, της «έξυπνης διάβασης», τις βραδινές ώρες, μπροστά από το Νοσοκομείο Βόλου έχει σβήσει, δεν λειτουργεί … Λίγες ώρες αργότερα, φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί το παλλόμενο κόκκινο φως στην όρθια σήμανση, αλλά στις διαγραμμίσεις τα λευκά φωτάκια δεν είναι ενεργοποιημένα . Μήπως κάποιος πρέπει να παρέμβει;
