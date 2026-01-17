Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού συγκροτείται στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση πολιτικών στον τουριστικό τομέα, πρωταρχικού πυλώνα ανάπτυξης μαζί με τον πρωτογενή τομέα, προωθεί η Δημοτική Αρχή Ζαγοράς – Μουρεσίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Τα θετικά αποτελέσματα της διαχείρισης του τομέα στην πρώτη διετία της θητείας της Δημοτικής Αρχής, μετά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο κ. Κων. Καραγεωργίου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου (Εντεταλμένη Σύμβουλος), κατέδειξαν την ανάγκη για ένα ολιστικό σχέδιο δράσης τουριστικής ανάπτυξης με ευρύτερες συνέργειες επαγγελματιών του τουρισμού, με την συμμετοχή τους σε έναν συλλογικό, αντιπροσωπευτικό και αποτελεσματικό φορέα τουριστικής πολιτικής.

Η απόφαση του Δημάρχου κ. Κων. Καραγεωργίου να μην εκχωρήσει αρμοδιότητες τουρισμού σε ένα πρόσωπο αλλά να τις διατηρήσει και να συστήσει υπό την προεδρία του μια δυναμική ομάδα Τουριστικής Ανάπτυξης, αποτελεί το πρώτο βήμα στο νέο δόγμα για τον τουρισμό, με αυξημένες πιστώσεις για συμμετοχή σε Διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ενίσχυση των συνεργειών με το Υπ. Πολιτισμού, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Μαγνησίας (Τουριστικό Τμήμα), τους όμορους Δήμους Βόλου και Ν. Πηλίου που συγκροτούν με τον Δήμο Ζαγοράς -Mουρεσίου τον προορισμό Volos-Pelion, επαγγελματικές οργανώσεις του τουρισμού, τοπικούς φορείς κ.α.

Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να αναβαθμίσει την διαχείριση της τουριστικής πολιτικής από ένα συλλογικό όργανο με συμμετοχή και της Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων φορέων του χώρου κ.α., αποτελεί απαίτηση των καιρών και ήδη ο Δήμαρχος κ. Κων. Καραγεωργίου δέχεται πολλά θετικά μηνύματα και προτάσεις για την σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής η συγκρότηση της Επιτροπής να γίνει το συντομότερο δυνατό και στη συνέχεια να προσδιοριστούν ενέργειες και χρονοδιαγράμματα.