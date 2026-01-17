Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην κοινότητα Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο μετά την άγρια δολοφονία του προέδρου της.

Πρόκειται για τον 50χρονο Κ.Α. στον οποίο ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και τον πυροβόλησε τρεις φορές, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και περνούσε από το σημείο.

Ο 45χρονος δράστης φέρεται να έχει εντοπιστεί και συλληφθεί από τις Αρχές, που εκτιμούν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οι προσωπικές διαφορές.