Νέο Δ.Σ. στο Σωματείο «Πολίτες για το Μουσείο της πόλης του Βόλου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Πολιτιστικό Σωματείο «Πολίτες για το Μουσείο της πόλης του Βόλου» κατόπιν της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 στο γραφείο του Σωματείου στο ισόγειο του Μουσείου-Πινακοθήκης «Χρυσούλας Ζώγια» ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Σωματείου για τη διετία 2026-2028:

Πρόεδρος: Φακίδου Αναστασία

Αντιπρόεδρος: Μουζαλά Δέσποινα

Γ. Γραμματέας: Καραΐσκου Θεοδοσία

Ταμίας: Παναγιωτίδου Ελπινίκη

Έφορος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Τριανταφύλλου Αικατερίνη

Αναπληρωματικό Μέλος: Τσαφετοπούλου Δέσποινα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλα τα μέλη του Σωματείου για την συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες και υπόσχεται ότι θα συνεισφέρει με ζήλο και συλλογικό πνεύμα στην ευόδωση του οράματος και των στόχων του Σωματείου.