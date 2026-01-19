Στον Βόλο ο Σάκης Αρναούτογλου

Στον Βόλο θα βρεθεί , εκτός απροόπτου, την ερχόμενη Κυριακή 25 Ιανουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αρναούτογλου θα έχει συναντήσεις με τους αλιείς, για τους οποίους άλλωστε, έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο , για αξιοπρεπές εισόδημα, την παράνομη αλιεία κ.λ.π.
Η.Κ.
