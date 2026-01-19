Η ποιητική σκηνή Volos Poetry Slam γιορτάζει 15 χρόνια δράσεων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 19.00 στην κεντρική βιβλιοθήκη Βόλου – κτίριο Σπίρερ η ποιητική σκηνή VOLOS POETRY SLAM γιορτάζει τα 15 χρόνια δράσεων της στην περιοχή του Βόλου, και θα παρουσιάσει το συλλογικό έργο με τίτλο «Ποιητική Σκηνή VOLOS POETRY SLAM – 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ » που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2025 από τις εκδόσεις ΗΒΗ.

Με αφορμή αυτό, τα μέλη της θα θυμηθούν τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που έζησαν αυτά τα 15 χρόνια, τα θέματα που απασχόλησαν την ποιητική σκηνή και μοιράστηκαν με τους ανθρώπους που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις .

Θα αναρωτηθούν “Ονειρο-πωλώντας”: “Γιορτάζουμε τον εαυτό μας;” Και “Ψάχνοντας τις λέξεις” θα δηλώσουν ” Η Γη είναι το σπίτι μας”, “Εμείς οι ιθαγενείς”, “Εγώ, Εμείς”, “Η ποίηση μέσα μας” χαρίζοντας “Στίχων γεύσεις” για να βιώσουν την «Ποιητικότητα στην καθημερινότητα».

Συντονίζει η δημοσιογράφος Έννη Λεβέντη.

Παρουσιάζουν οι νομικοί-συγγραφείς Νίκος Παπαδόπουλος και Έλενα Ψαραλίδου. Θα προβληθεί βίντεο με φωτογραφίες και μελοποιημένα ποιήματα των συμμετεχόντων από τους μουσικούς της ποιητικής σκηνής . Συμμετέχουν τα μέλη της ποιητικής σκηνής Μάρω Αισώπου, Ειρήνη Βογιατζή, Αριστέα Ευαγγελούση, Αικατερίνη Ζούζουλα ,Αγγελική Θάνου, Ελένη Καραβασίλη, Γιάννης Μακρόπουλος, Λεμονιά Μουλά, Μιχάλης Μπαλαμώτης, Σταματία Μωραΐτη, Μίνα Παναγιωτοπούλου, Ελένη Προγγίδη, Ιωάννα Σουλίου, Χαρούλα Φράγκου, Έλενα Ψαραλίδου.