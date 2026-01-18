IRIS: Τι άλλαξε στα όρια για τις συναλλαγές, τι ισχύει για ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αυξημένα ποσά μπορούν να μεταφέρουν από την Πέμπτη (15.1.2025) μέσω του κινητού τους τηλεφώνου οι πολίτες σε φίλους και συγγενείς, καθώς και να πληρώνουν ελεύθερους επαγγελματίες, αξιοποιώντας την υπηρεσία άμεσων πληρωμών IRIS.

Στο πλαίσιο αυτό, διπλασιάζονται τα ημερήσια όρια μεταφοράς χρημάτων τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και από ιδιώτες προς ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω IRIS, «λύνοντας» έτσι τα χέρια πολλών πολιτών που χρειάζεται να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά από όσα προβλέπουν τα ισχύοντα όρια. Συγκεκριμένα, το ημερήσιο όριο για πληρωμές IRIS μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ, με το μηνιαίο πλαφόν να διαμορφώνεται στις 5.000 ευρώ. Παράλληλα, στα 1.000 ευρώ ανέρχεται πλέον και το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Η αυξανόμενη χρήση των άμεσων πληρωμών αποτυπώνεται και στα φετινά στοιχεία, καθώς οι συναλλαγές αντιπροσώπευσαν το 27% των συνολικών μεταφορών πίστωσης που πραγματοποιήθηκαν, επιβεβαιώνοντας την χρηστικότητά τους στην καθημερινότητά μας.

Το επόμενο βήμα για την υπηρεσία IRIS μεταφέρεται εκτός συνόρων, καθώς έχει ανακοινωθεί ότι θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά με τη λειτουργία πληρωμών μεταξύ ιδιωτών (P2P), εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.