Έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της Μαγνησίας (συνεχής ενημέρωση)

Ανοικτό το οδικό δίκτυο, ξεπέρασε τα 35 εκ. το χιόνι στα Χάνια. Ξεκίνησε στρώσιμο χιονιού στο Χιονοδρομικό

Έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της Μαγνησίας, στη διάρκεια της νύκτας, βροχή και κρύο στα ημιορεινά και πεδινά, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, σύμφωνα με την Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Στο έργο, βρίσκονται πολλά μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο magnesianews.gr η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, ενώ το οδικό δίκτυο κρατιέται ανοικτό. Απαραίτητες ωστόσο σύμφωνα με την αστυνομία η διάθεση των αντιολισθητικών αλυσίδων στα οχήματα, για χρήση όταν κριθεί απαραίτητο. Το χιόνι στα Χάνια Πηλίου, ξεπέρασε τα 35 εκατοστά σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, ενώ χιονόπτωση είχαμε τόσο προς το Κεραμίδι, όσο και στην Όθρυ, όπου δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα. Στο μεταξύ, ξεκίνησε το στρώσιμο χιονιού στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Μηλεών, καθώς και όλα τα σχολεία και οι παιδικοί στο Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου, σύμφωνα με αποφάσεις των δημάρχων.

Η πρόβλεψη

Επιδείνωση του καιρού στη Θεσσαλία προαναγγέλλει ο μετεωρολόγος Φάνης Τακούδης, με τοπικές χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες να κυριαρχούν και τις επόμενες ημέρες, χωρίς ν’ αποκλείει χιόνι και εντός του αστικού ιστού του Βόλου.

Όπως αναφέρει, και σήμερα Δευτέρα 19 του μήνα θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, οι οποίες σταδιακά θα κατέβουν σε υψόμετρα έως και 500 μέτρα, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από -2°C στα χαμηλά έως -6°C στα ορεινά.

Από την Τρίτη και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση, με εντονότερα φαινόμενα και πιθανές σημαντικές χιονοστρώσεις στα ορεινά – κυρίως στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας – που ενδέχεται να φτάσουν τα 50 με 60 εκατοστά έως το πρωί της Πέμπτης 20. Παράλληλα, από το απόγευμα της Τρίτης αναμένονται χιονοπτώσεις και σε πεδινές περιοχές, με αυξημένη πιθανότητα να δουν χιόνι και τα αστικά κέντρα Τρικάλων, Καρδίτσας, Βόλου και Λάρισας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα από Τρίτη έως Πέμπτη θα παραμείνουν χαμηλές, μεταξύ -1°C και 3°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, μέτριοι έως ισχυροί, με τάση εξασθένησης μετά την Πέμπτη.

To Λιμεναρχείο

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώθηκε ότι συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και να μην αποπλεύσουν σήμερα Δευτέρα 19/01.

Η σύσταση γίνεται με βάση το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που προβλέπει για αύριο Δευτέρα (19-01-2026) στην Θεσσαλία ανέμους Βορειοανατολικούς 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια- παραθαλάσσια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ. Επίσης συστήνεται στους κολυμβητές να μην μπαίνουν στη θάλασσα.

Παράλληλα αναφέρονται τα εξής: «Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους, και να αποφύγουν την δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος του δελτίου. Ενώσεις ρυμουλκών πλοίων και εθελοντικές οργανώσεις που κοινοποιείται το παρόν, ενημερώνονται για την ετοιμότητά τους προς παροχή συνδρομής σε περίπτωση περιστατικού στη θάλασσα. Ναυτικοί πράκτορες παρακαλούνται για την ενημέρωση των Πλοιάρχων των πλοίων που πρακτορεύουν.