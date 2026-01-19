Κλειστά τα σχολεία και οι Παιδικοί Σταθμοί στον Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί σήμερα Δευτέρα 19/01/2026 στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κακοκαιρίας για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία.

Σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, όταν οι Δήμοι αποφασίζουν την αναστολή λειτουργίας σχολείων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των μαθημάτων και η εύρυθμη λειτουργία του σχολικού προγράμματος.