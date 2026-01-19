Αλιευτικό προσέκρουσε σε νησίδα και έβαλε νερά στη Σκιάθο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τις απογευματινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκιάθου για περιστατικό εισροής υδάτων σε αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Ασπρόνησος, ανατολικά της Σκιάθου.

Επί του σκάφους επέβαιναν πέντε άτομα (δύο ημεδαποί και τρεις αλλοδαποί), όλοι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση του κυβερνήτη, το σκάφος προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του κατά τη διαδικασία επιστροφής από αλιεία, προκαλώντας ελεγχόμενη εισροή υδάτων.

Το Α/Κ κατέπλευσε αυτοδύναμα και με ασφάλεια στον λιμένα Αγίου Γεωργίου ν. Σκιάθου, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Λιμεναρχείο Σκιάθου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Α/Κ μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.