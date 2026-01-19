Μειώθηκε η δράση του ΚΕΘΕΑ στον Βόλο- Δεν λειτουργεί η βιβλιοθήκη και το αποτύπωμα είναι πια…ανύπαρκτο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνάντηση του ΚΚΕ Μαγνησίας με τον Σύλλογο Εθελοντών και Οικογένειας ΚΕΘΕΑ

Συνάντηση ενημέρωσης της Τοπικής Οργάνωσης Μαγνησίας του ΚΚΕ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου με τον Σύλλογο Εθελοντών και Οικογένειας ΚΕΘΕΑ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Βασίλης Μεταξάς, Βουλευτής Μαγνησίας του ΚΚΕ, ο Αποστόλης Ριζόπουλος, μέλος της ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ η αντιπροσωπεία του συλλόγου, που απαρτίζονταν από τον πρόεδρο Παντελή Μαστρογιάννη, την Αντιπρόεδρο Α’ Μαυρογιαννάκη Κατερίνα και τον Ταμεία Γιώργο Μαστρογιάννη.

Οι εκπρόσωποι του συλλόγου μετέφεραν τη διαλυτική, όπως τη χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δομές του πρώην ΚΕΘΕΑ μετά την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης από τις Εξαρτήσεις (ΕΟΠΑΕ). Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και υπηρεσιών, κατακερματισμός του θεραπευτικού συνεχούς, τεράστια υποστελέχωση, εξοβελισμός της οικογένειας από τη συν-θεραπεία, συνεχείς αιφνιδιαστικές και εκδικητικές μετακινήσεις έμπειρου προσωπικού, ενώ παράλληλα γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια συκοφάντησης του έργου του ΚΕΘΕΑ.

Με τις παρεμβάσεις τους επικύρωσαν ότι ο νόμος ήρθε για να « χτυπήσει», όπως τονίζεται, όσα πρεσβεύει η στεγνή θεραπεία, με ποσοστά αποτελεσματικότητας που αξιολογούνταν συστηματικά και άγγιζαν το 80%, και ιδιαίτερα το μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Τοπικά η πολύπλευρη δράση του ΚΕΘΕΑ έχει πλέον μειωθεί, η επαφή με εθελοντές, κοινωνικές δομές και γενικά με την κοινωνία του Βόλου δεν είναι πλέον έντονη, όπως στο παρελθόν. Η βιβλιοθήκη πλέον δεν λειτουργεί, οι δράσεις και το κοινωνικό αποτύπωμα σχεδόν ανύπαρκτο.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Μεταξάς τόνισε την αξία της αντοχής του αγώνα που δίνει ο σύλλογος, τη σημασία που αποδίδει το ΚΚΕ στο μέτωπο ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις. Αναφέρθηκε στον ΕΟΠΑΕ, που έχει ως κύριο στόχο να χτυπήσει το μοντέλο της “στεγνής” απεξάρτησης και ιδιαίτερα των θεραπευτικών κοινοτήτων, εισάγοντας την πολιτική της λεγόμενης «μείωσης της βλάβης», στρώνοντας τον δρόμο για τον απόλυτο συμβιβασμό με το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, την ιδιωτικοποίηση και την ενίσχυση των κερδών της φαρμακοβιομηχανίας. Δεσμεύτηκε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων της στεγνής θεραπείας, με όποιον τρόπο μπορεί εντός και εκτός βουλής.