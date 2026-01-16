Ανοίγει η αυλαία των παραστάσεων στη Θεατρίνη με τα «Ορφανά» του Dennis Kelly

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη ξεκινά τη νέα χρονιά με τη θεατρική παράσταση ενηλίκων Ορφανά του Dennis Kelly τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Ένα δείπνο. Μια οικογένεια. Ένας ξαφνικός επισκέπτης. Και μια νύχτα όπου τίποτα πια δεν θα είναι όπως πριν.

Η σύγχρονη βρετανική δραματουργία βρίσκει μία από τις πιο αιχμηρές και ενοχλητικά ανθρώπινες εκφράσεις της στο έργο Ορφανά του Dennis Kelly – ένα ψυχολογικό θρίλερ δωματίου που ξετυλίγει, σκηνή με σκηνή, τον μηχανισμό του φόβου, της συνενοχής και της ηθικής κατάρρευσης.

Ένα ζευγάρι απολαμβάνει ένα ήσυχο δείπνο στο σπίτι. Ξαφνικά, η αδελφή της γυναίκας εισβάλλει στο σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας σπειροειδής διάλογος, γεμάτος σιωπές, παγίδες και αποκαλύψεις. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κανείς για να προστατεύσει την «οικογένεια»; Και ποιο είναι το τίμημα όταν η ασφάλεια χτίζεται πάνω στον φόβο του.

Ένα κείμενο που δεν αφήνει περιθώριο για ουδέτερες θέσεις. Οι ήρωές του δεν είναι θύτες ή θύματα – είναι όλοι συνένοχοι. Με σφιχτό ρυθμό, βίαιο ρεαλισμό και διαβρωτική ειρωνεία, το έργο γίνεται ένας καθρέφτης της κοινωνίας: μιας κοινωνίας που φοβάται, κλείνεται, αμύνεται και τελικά συνθηκολογεί ηθικά προκειμένου να διατηρήσει την «τάξη».

Η παράσταση προσεγγίζει το έργο με κινηματογραφική ένταση, υπογραμμίζοντας την κλειστοφοβική ατμόσφαιρα και την αγωνία που χτίζεται λεπτό προς λεπτό.

Το σπίτι μετατρέπεται σε πεδίο εξομολόγησης, σύγκρουσης και τελικά… σιωπής

Το έργο απευθύνεται σε θεατές που αναζητούν θέατρο-εμπειρία, που δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα την αλήθεια.

ΠΑΙΖΟΥΝ:

ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ/ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ

ΗΧΟΣ/ΦΩΤΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΑΤΣΟΥΔΗ

ΑΦΙΣΑ: ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΝΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΛΚΗΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα 19 Ιανουαρίου Δευτέρα και ακολουθούν οι ημερομηνίες 21,23,26,28,30/1 στις 21;00

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 10 ΕΥΡΩ

EΙΣΙΤΗΡΙΑ kentropolitismou.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6906842332.