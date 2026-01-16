Δυναμικά μπαίνει το 2026 στα θέατρα του Βόλου- Συναυλίες και θεατρικά ως και τον Απρίλιο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου» και στην Παλιά Ηλεκτρική

Δυναμικά ξεκινά για την καλλιτεχνική ζωή της πόλης του Βόλου, η φιλοξενία παραστάσεων και συναυλιών στα Θέατρα του Δήμου Βόλου, όπου στις 18 Ιανουαρίου θα φιλοξενηθεί η πρώτη για το έτος θεατρική παράσταση «Ο Πουπουλένιος» στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου». Έπεται όμως και συνέχεια με καλλιτεχνικές προτάσεις από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό έως τον Μάιο του 2026.

Ήδη έχει ξεκινήσει από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η προπώληση εισιτηρίων για:

18 Ιανουαρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Βόλου, «Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν ΜακΝτόνα σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη με τους Δημήτρη Πιατά, Νίκο Πουρσανίδη, Αργύρη Αγγέλου και Γεράσιμο Σκαφίδα.

31 Ιανουαρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Βόλου, «Ghost Story 2.22» του Danny Robbins σε σκηνοθεσία Φάνη Μουρατίδη με τους: Ναταλία Δραγούμη, Φάνη Μουρατίδη, Φαίη Ξυλά, Βασίλη Κούκουρα.



2 και 3 Φεβρουαρίου 2026, Θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής, «Άγουρα Κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη, με τους Τάνια Τρύπη και Κωνσταντίνο Καζάκο.

20 Φεβρουαρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Βόλου, Συναυλία του Κώστα Χατζή – αφιέρωμα στα 70 χρόνια του στο τραγούδι.

25 Φεβρουαρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Βόλου, Συναυλία των Κώστα Τουρνά – Διονύση Τσακνή,

27 Φεβρουαρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Βόλου, Oscar Winning Music Live ENNIO MORRICONE, αφιέρωμα στην βραβευμένη κινηματογραφική μουσική του Ιταλού Συνθέτη Ennio Morricone, από την γυναικεία ιταλική ορχήστρα LE MUSE σε διεύθυνση ορχήστρας του μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Βόλου Ιωακείμ Μπαλτσαβιά.



ΔΗΠΕΘΕ ΒΟΛΟΥ

Από τα μέσα Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου» θα παρουσιάζεται σταθερά κάθε Σάββατο και Κυριακή έως και τις 15 Μαρτίου 2026 η θεατρική παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου «ΣΑΡΑ ΚΡΟΥ» σε σκηνοθεσία Μαρίας Ξανθοπουλίδου και μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Στην θεατρική παραγωγή συμμετέχει πολυμελής θίασος και ζωντανή ορχήστρα σε μουσική διεύθυνση Ιωακείμ Μπαλτσαβιά. Θα πραγματοποιηθούν και ορισμένες παραστάσεις για σχολεία σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα. Σύμφωνα με τον σκηνοθετικό και σκηνογραφικό σχεδιασμό της παράστασης, για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί και η νέα περιστροφική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου και σε πλήρη χρήση ο νεοαποκτηθείς υλικοτεχνικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που πλέον διαθέτει το Δημοτικό Θέατρο.

Με πρωτοβουλία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔηΠεΘε Βόλου Αλέξανδρου Νικόλαου Μπαλαμώτη, στην έδρα του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου – Θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής θα παρουσιαστούν:

20 Μαρτίου 2026

Γιώργος Χριστοδούλου – Σταθμός Ω

Μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου για την απώλεια, τη συνενοχή και τη συγχώρεση, που εμπνέεται από τη ραψωδία Ω της Ιλιάδας.

Σκηνοθεσία – Κίνηση: Δημήτρης Τσικούρας

Παίζουν: Ζωή Κουσάνα, Παναγιώτης Παντέρας, Στέφανος Πίττας, Δημήτρης Τσικούρας, Αλεξάνδρα Χασάνι

21 & 22 Μαρτίου 2026

Άννα Βαγενά – Μνήμη Θολή

Ένα ζευγάρι. Μετά από 40 χρόνια κοινής ζωής, η γυναίκα αρρωσταίνει από άνοια. Ο άντρας αναγκάζεται να την κλείσει σε κλινική και τότε μια τεράστια ανατροπή συμβαίνει στη ζωή τους.

Σκηνοθεσία : Άννα Βαγενά

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης

Επεξεργασία – προσαρμογή μουσικής και ήχων : Νείλος Καραγιάννης

Δημιουργία Video – γραφιστικά : Μαριάννα Μαυριανού

Φωτογραφίες: Άννα Μαρία Πετροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Γωγώ Μαρινάκου

Παραγωγή: Μεταξουργείο ΑΜΚΕ

Παίζουν: Άννα Βαγενά, Νίκος Χατζηπαπάς, Μαριάννα Μαυριανού, Wasaf Butt.

28 Μαρτίου 2026

Κυριακή Νασιούλα – 4 + ΕΝΑ

Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στην κατάμεστη Κεντρική Αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τον περασμένο Ιούνιο, η χορογράφος Κυριακή Νασιούλα σχεδιάζει την περιοδεία του 4 + ΕΝΑ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4&5 Απριλίου 2026

Σοφοκλης – Οιδίπους Τύραννος

Μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές σε Ελλάδα και εξωτερικό, η βραβευμένη παράσταση συνεχίζει τη διαδρομή της.

Μετάφραση: Μίνως Βολανάκης

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία – φωτισμοί: Θανάσης Σαράντος

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Σκηνικό– Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Επιμέλεια Κίνησης: Πλωτίνος Ηλιάδης

Video Art παράστασης: Διονύσης Σιδηροκαστρίτης

Παραγωγή: Ηθικόν Ακμαιότατον ΑΜΚΕ

Ερμηνεύουν οι: Θανάσης Σαράντος (Οιδίπους Τύραννος), Αγγελική Λεμονή (Ιοκάστη- Τειρεσίας), Κωνσταντίνος Λάγκος (Κρέων), Πάρης Σκαρτσολιάς (Εξάγγελος-Χορός), Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος (Χορός), Βαγγέλης Μάγειρος (Χορός-Θεράπων), Κωνσταντίνος Τσιάκος (Χορός), Παναγιώτης Παπαδούλης (Χορός) Χάρης Παπαδόπουλος (Άγγελος-Χορός).

Η προπώληση για την παραγωγή του ΔηΠεΘε Βόλο «Σάρα Κρου» θα ξεκινήσει στα τέλη Ιαναουρίου και για τις φιλοξενούμενες από το ΔηΠεΘε παραγωγές εντός του Φεβρουαρίου του 2026.

Κινηματογράφος

Από την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, κατόπιν απαίτησης του κοινού, θα ξεκινήσει νέος κύκλος προβολής ταινιών στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο, από τις 261/2026 και έως τις αρχές Μαρτίου 2026, κάθε Δευτέρα στις 8.00 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται στο «Αχίλλειον» ταινίες του γαλλόφωνου κινηματογράφου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αναλυτικό δελτίο τύπου με παρουσιάση των γαλλικών ταινιών θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Τμήμα Μουσικής – Δημοτικό Ωδείο

– Τον Απρίλιο του 2026 η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Βόλου θα παρουσιάσει έργα κλασικού ρεπερτορίου συνυφασμένα με την γιορτή του Πάσχα, όπως με πρωτοφανή επιτυχία παρουσίασε τον περασμένο Απρίλιο το ‘Requiem’ του V.A. Mozart.

– Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2026, θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συναυλιών ‘Έρση Σαράτση’ του Δημοτικού Ωδείου Βόλου, ο κύκλος καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων «Χειμωνανθός», με συναυλίες, σεμινάρια και δρώμενα απαραίτητα για τους σπουδαστές μουσικής, αλλά και για το φιλότεχνο κοινό της πόλης. Το πλήρες πρόγραμμα των μουσικών δράσεων θα ανακοινωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Υπό συζήτηση ως προς την οριστικοποίηση των ημερομηνιών, βρίσκονται η συναυλία – αφιέρωμα στο συγκρότημα των Pink Floyd και η θεατρική παράσταση – μεγάλη θεατρική επιτυχία του Sharr White «Το Ακρωτήρι», σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και πρωταγωνιστές τους Μαρία Ναυπλιώτου – Νικόλα Παπαγιάννη.