Τέσσερις συλλήψεις και 15 διακομιδές τον Δεκέμβριο από τα Λιμεναρχεία της 4ης ΠΕΔΙΛΣ

Τέσσερα άτομα συνέλαβαν τα Λιμεναρχεία αρμοδιότητας της 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, που εδρεύει στο Βόλο, τον Δεκέμβριο του 2025, διάστημα στο οποίο έγιναν 15 διακομιδές ασθενών, από τις οποίες 11 από τα νησιά των Σποράδων προς το λιμάνι του Βόλου, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες έλεγχοι και βεβαιώθηκαν αρκετές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025, συνελήφθησαν ένα άτομο για παράβαση του Νόμου περί άσκησης πλανόδιου εμπορίου από τη Λιμενική Αρχή Βόλου με κατάσχεση και καταστροφή των βιομηχανικών ειδών που βρέθηκαν στην κατοχή του και τρία άτομα για λοιπά αδικήματα από τις Λιμενικές Αρχές Βόλου και Κύμης.

Τον τελευταίο μήνα του 2025 πλωτό μέσο της Λιμενικής Αρχής Βόλου συμμετείχε στη διάσωση ενός ιδιώτη που έπεσε στο λιμενοβραχίονα Βόλου.

Τον Δεκέμβριο βεβαιώθηκαν 86 παραβάσεις Κ.Ο.Κ και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.980 € και πραγματοποιήθηκαν 41 έλεγχοι μέθης, καθώς και 55 έλεγχοι εφαρμογής του Αντικαπνιστικού Νόμου σε επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία και Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο πλαίσιο των γενικών αστυνομικών καθηκόντων από τις Λιμενικές Αρχές εποπτείας της 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ βεβαιώθηκαν συνολικά 17 παραβάσεις, εκ των οποίων οι πέντε ήταν αλιευτικές.