Συνεχίζεται η απαγόρευση χρήσης νερού στη Μακρινίτσα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΜΒ αναφέρει “Οι εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που δημιούργησε αστοχία ιδιώτη με διαρροή πετρελαίου, το οποίο επηρέασε την δεξαμενή παιδικής χαράς στη Μακρινίτσα, συνεχίζονται.

Έχουν ληφθεί κατ επανάληψη δείγματα νερού τα οποία έχουν αποσταλεί σε εξειδικευμένο εργαστήριο υδρογονανθρακων και τα αποτελέσματα αναμένονται την Δευτέρα 19/1/26.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την λήψη αποτελεσμάτων θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τη χρήση του νερου.

Κατανοούμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η απαγόρευση χρήσης νερού αλλά είναι εύλογο ότι δεν μπορεί να διατεθεί νερό σε σπίτια πολιτών χωρίς την απόλυτη βεβαιότητα για την καταλληλοτητα του.

Ζητούμε την κατανόηση των θιγομενων πολιτών και την υπομονή τους έως την αποκατάσταση ενός προβλήματος για το οποίο δεν ευθύνεται η Υπηρεσία”.