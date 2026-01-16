Ταξίαρχος ο διοικητής της ΔΙΠΥ Μαγνησίας, μετατίθεται στη Ρόδο

Στον βαθμό του Αρχιπυράρχου προήχθη ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, Πύραρχος κ. Νικόλαος Ιερεμίας, μετά τις κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ιεραμίας μετατίθεται στην Ρόδο, για να αναλάβει διοικητής της ΔΙΠΥ Νοτίου Αιγαίου.
Στη ΔΙΠΥ Ν. Μαγνησίας τοποθετείται διοικητής ο πύραρχος Κων. Μπαλαντίνας, με μετάθεση από τη Λάρισα και θα αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα.
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου παραμένει διοικητής ο αντιπύραρχος Ευάγγελος Καραμίντζας, που παρέμεινε στον ίδιο βαθμό μετά τις κρίσεις.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.