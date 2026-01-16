Ταξίαρχος ο διοικητής της ΔΙΠΥ Μαγνησίας, μετατίθεται στη Ρόδο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Στον βαθμό του Αρχιπυράρχου προήχθη ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, Πύραρχος κ. Νικόλαος Ιερεμίας, μετά τις κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ιεραμίας μετατίθεται στην Ρόδο, για να αναλάβει διοικητής της ΔΙΠΥ Νοτίου Αιγαίου.
Στη ΔΙΠΥ Ν. Μαγνησίας τοποθετείται διοικητής ο πύραρχος Κων. Μπαλαντίνας, με μετάθεση από τη Λάρισα και θα αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα.
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου παραμένει διοικητής ο αντιπύραρχος Ευάγγελος Καραμίντζας, που παρέμεινε στον ίδιο βαθμό μετά τις κρίσεις.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ