Ταξίαρχος ο διοικητής της ΔΙΠΥ Μαγνησίας, μετατίθεται στη Ρόδο

Στον βαθμό του Αρχιπυράρχου προήχθη ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, Πύραρχος κ. Νικόλαος Ιερεμίας, μετά τις κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ιεραμίας μετατίθεται στην Ρόδο, για να αναλάβει διοικητής της ΔΙΠΥ Νοτίου Αιγαίου.

Στη ΔΙΠΥ Ν. Μαγνησίας τοποθετείται διοικητής ο πύραρχος Κων. Μπαλαντίνας, με μετάθεση από τη Λάρισα και θα αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου παραμένει διοικητής ο αντιπύραρχος Ευάγγελος Καραμίντζας, που παρέμεινε στον ίδιο βαθμό μετά τις κρίσεις.