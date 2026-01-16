Βόλος: Είχε εμμονή με γείτονά της και τον έστειλε στο δικαστήριο-«Πέταξε περιττώματα στο αυτοκίνητό μου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αθώος 45χρονος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας μικρής αξίας απαράδεκτη κατηγορία για απειλή

Εμμονή με τον γείτονά της φαίνεται ότι είχε μια 60χρονη γυναίκα, η οποία τον κατήγγειλε ότι πέταξε μια δική της γλάστρα, που ήταν κακόγουστη, σε σημείο που υπήρχαν γάτες, με αποτέλεσμα ένα ζώο να θανατωθεί.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα κατ’ έφεση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου ο 45χρονος αντιμετώπισε τις κατηγορίες της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας μικρής αξίας και απειλής, πράξη για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα. Για την πρώτη πράξη αθωώθηκε, ενώ η κατηγορία ης απειλής κρίθηκε από το Δικαστήριο απαράδεκτη, λόγω εκκρεμοδικίας.

Η καταγγελία από την 60χρονη στον τότε γείτονά της έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2021 και έκτοτε η γυναίκα άλλαξε σπίτι και μένει σε άλλη γειτονιά.

Η καταγγέλλουσα κατέθεσε ως μάρτυρας η 60χρονη, η οποία είπε ότι η γλάστρα ήταν αυτοσχέδια, περιποιημένη και όμορφη, ενώ ο κατηγορούμενος δημιουργούσε προβλήματα.

Επίσης κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης μια γυναίκα που είχε ότι η συγκεκριμένη γλάστρα ήταν για πέταμα και δεν είχε καμία αξία για να κατηγορηθεί ο 45χρονος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ότι γενικά υπήρχε πρόβλημα με την γυναίκα που έκανε την καταγγελία, καθώς δημιουργούσε προβλήματα.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε τις κατηγορίες και είπε ότι η συγκεκριμένη γλάστρα ήταν ένας παλιός θερμοσίφωνας που η γυναίκα γέμισε με χώμα, ήταν πάνω από 120 κιλά άρα και δεν θα μπορούσε να τον σηκώσει και να τον πετάξει.

Ακόμη είπε ότι η καταγγέλλουσα δεν ζει πλέον στο σπίτι που έμενε τότε και φεύγοντας παράτησε τις γάτες, που τις φροντίζει ο ίδιος.

«Είχε εμμονή μαζί μου, γι’ αυτό έκανε διάφορα. Είχε πετάξει περιττώματα στο αυτοκίνητό μου, πάρκαρε στη θέση στάθμευσης συγγενούς με τρόπο ώστε να μην μπορεί να σταθμεύσει άλλο αυτοκίνητο και έκανε συνεχώς καταγγελίες», ανέφερε ο κατηγορούμενος.

Ο 45χρονος φαίνεται ότι έπεισε το Δικαστήριο και αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό.