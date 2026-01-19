Ακόμη και σήμερα εξιτήριο για τους ορειβάτες που διεσώθησαν στον Ταΰγετο – Η δραματική επιχείρηση

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Καλά στην υγεία τους είναι οι οκτώ ορειβάτες που απεγκλωβίστηκαν την Κυριακή (18/1) ύστερα από πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ στον Ταΰγετο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης.

Οι έξι εξ αυτών είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, υπάρχουν δύο τραυματίες, ένας άνδρας με τραύματα στον αστράγαλο και μία γυναίκα με περισσότερα τραύματα, χωρίς ωστόσο η κατάστασή τους να είναι σοβαρή.





Μάλιστα δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να πάρουν εξιτήριο.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Πώς εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης το μεσημέρι και ενώ οι ορειβάτες ήταν όλοι δεμένοι μεταξύ τους – όπως προβλέπει το πρωτόκολλο – ένας εξ αυτών γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη χαράδα. Ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός στα σωστικά συνεργεία.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), όταν η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε και στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν την ομάδα.

«Ήταν δεμένοι και έπεσαν. Παρασύρθηκαν ο ένας με τον άλλο και κατρακύλησαν σε πλαγιά, τουλάχιστον 200 μέτρα υψομετρικά. Ήταν μεγάλη η πτώση τους. Έπρεπε να γίνει μία τεράστια επιχείρηση για να τους κατεβάσουμε γιατί ήταν πολύ μακριά σε σχέση με το τελευταίο σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει αυτοκίνητο. Τέσσερις είναι σε φορεία γιατί έχουν χτυπήματα στα άκρα και δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν μόνοι τους. Η επιχείρηση γίνεται σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση» είπε στον Alpha o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημοσθένης Κακούρος.





Πηγή: cnn.gr