Αλβανός πρωθυπουργός: «Οι Έλληνες υποτιμούν τους άλλους και νομίζουν ότι είναι άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, δεν είναι»

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, δεν μάσησε τα λόγια του κατά τη διάρκεια συζήτησης πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σατιρίζοντας καυστικά τους Έλληνες αλλά και το Μαυροβούνιο.
«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», είπε ο Ράμα. «Αλλά δεν είσαι».
Και συνέχισε αναφερόμενος στο Μαυροβούνιο: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής. Έδωσαν 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η απόλυτη χώρα».
