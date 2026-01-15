Συστάσεις του Λιμεναρχείου Βόλου για την επερχόμενη κακοκαιρία  

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ προβλέπονται για αύριο Παρασκευή 16/1 στη Θεσσαλία τη νύχτα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ.

Κατόπιν τούτου συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και να μην αποπλεύσουν κατά τον χρόνο ισχύος του δελτίου.

Οι κολυμβητές συστήνεται όπως να αποφεύγουν το μπάνιο.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους, και να αποφύγουν τη δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος του δελτίου.

Οι ενώσεις ρυμουλκών πλοίων και εθελοντικές οργανώσεις ενημερώνονται για την ετοιμότητά τους προς παροχή συνδρομής σε περίπτωση περιστατικού στη θάλασσα.

Επίσης οι ναυτικοί πράκτορες παρακαλούνται για την ενημέρωση των πλοιάρχων των πλοίων που πρακτορεύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου (τηλ: 2421353800 & 108).