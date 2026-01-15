Βιωματικές επιμορφώσεις από την «Πρόταση Ζωής» σε εκπαιδευτικούς του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τρεις βιωματικές επιμορφώσεις πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας «Πρόταση Ζωής» στους εκπαιδευτικούς των 1ου και 26ου Δημοτικών Σχολείων Βόλου και του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Νέας Ιωνίας.

Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών δράσεων επικεντρώθηκε στον σχολικό εκφοβισμό (χαρακτηριστικά, αίτια, πρόληψη και διαχείριση) και στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων εντός της σχολικής τάξης.



Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μέσα από βιωματικές τεχνικές, ασκήσεις, εργασία σε μικρές ομάδες και συζήτηση στην ολομέλεια, μπόρεσαν να προσεγγίσουν την έννοια του «Σχολικού Εκφοβισμού» και των «Διαπροσωπικών Σχέσεων στην τάξη» και να αναδείξουν τους υπάρχοντες αλλά και τους εν δυνάμει τρόπους πρόληψης και διαχείρισης του φαινομένου αυτού.

Τις επιμορφώσεις συντόνισαν οι κ.κ. Μαίρη Μπακατσέλου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη της «Πρότασης Ζωής» και Γιούλη Πετροπούλου, Κοινωνιολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικό Στέλεχος.