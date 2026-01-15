Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σε 50.710 ανήλθαν οι ρυθμίσεις οφειλών το 2025

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών έκλεισε το 2025 ο Εξωδικαστικός μηχανισμός, με τις ρυθμίσεις να αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 15,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία έως τα τέλη του έτους.

Η αύξηση των μηνιαίων ρυθμίσεων οφειλών στον Εξωδικαστικό μηχανισμό συνδέεται με τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν τον Απρίλιο του 2025, ενώ το μηνιαίο ποσοστό εγκρισιμότητας διαμορφώθηκε στο 80%. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι περίπου το ένα τρίτο των μηνιαίων ρυθμίσεων αποδίδεται στην πρωτοβουλία που αφορά τη μεσαία τάξη. Τον Δεκέμβριο του 2025 οι επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 2.294. Από αυτές, 615 αφορούν τη μεσαία τάξη, 233 οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και 32 οφειλέτες με αναπηρία. Μέχρι το κλείσιμο του έτους, 404 οφειλέτες ανέστειλαν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς αξιοποιώντας το μέτρο της προκαταβολής.

Ο τέταρτος χρόνος εφαρμογής του εργαλείου κλείνει με 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις εντός του 2025, ενώ το 2022, πρώτο έτος λειτουργίας, είχαν επιτευχθεί 2.706 ρυθμίσεις. Σε σύγκριση των δύο ετών, η αύξηση αποτυπώνεται ως της τάξεως του 700%.

Στο σκέλος των διμερών ρυθμίσεων με χρηματοδοτικούς φορείς, για τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφονται ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.700 οφειλέτες. Οι ρυθμίσεις αυτές αποδίδονται σε συμφωνίες με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers, Intrum, Cepal, DoValue και Qquant, με την πλειονότητα να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Για την εξυπηρέτηση πολιτών σε ζητήματα υπερχρέωσης, το βασικό μέσο επικοινωνίας είναι η πλατφόρμα myEGDIXlive. Το 2025 εξυπηρετήθηκαν 49.893 πολίτες και σύμβουλοι, έναντι 47.358 το 2024. Στο ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν 38.244 ραντεβού για τον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, 4.039 ραντεβού για τις υπηρεσίες χορήγησης βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, προγράμματος συνεισφοράς ευάλωτου οφειλέτη και βεβαίωσης χρηματικών οφειλών, 3.569 ραντεβού για γενικές πληροφορίες διαχείρισης οφειλών και 2.477 ραντεβού για τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Για το προσεχές διάστημα προαναγγέλλεται η έναρξη λειτουργίας πέμπτης υπηρεσίας στο myEGDIXlive, για την υποστήριξη χρηστών της πλατφόρμας του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης. Η νέα υπηρεσία θα παρέχει τεχνική βοήθεια στη χρήση της πλατφόρμας και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, που έχουν καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου αφερεγγυότητας.