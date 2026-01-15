Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLENστη Στερεά Ελλάδα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους €90 εκατ. προς τη METLENEnergy&Metals, για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεωνστο ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος της εταιρείας, στη Στερεά Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής βωξίτη και γαλλίου, δύο κρίσιμων πρώτων υλών για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης.

Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης βωξίτη, βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή αλουμινίου, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών.

Η επένδυση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CriticalRawMaterialsAct) και συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή αποτελεί ορόσημο για τη βιομηχανική πολιτική και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη στήριξη της METLEN, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί για πρώτη φορά την παραγωγή γαλλίου στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμες πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τη βιομηχανική καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κλιματική δράση, αποδεικνύοντας πώς οι ευρωπαϊκές επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.»

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ παρέχεται στο πλαίσιο του REPowerEU, στηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ενεργειακή μετάβαση.

Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν σε δύο τοποθεσίες στη Στερεά Ελλάδα:

στα μεταλλεία βωξίτη της METLENστην περιοχή Παρνασσού–Γκιώνας, και

στο βιομηχανικό συγκρότημα αλουμίνας και αλουμινίου(Αλουμίνιον της Ελλάδος)της METLEN στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου και ήδη αναπτύσσεται η νέα μονάδα παραγωγής γαλλίου.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω πιο σύγχρονων και βιώσιμων βιομηχανικών πρακτικών.

Η METLEN είναι ένας από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους παραγωγούς αλουμινίου και ο μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτηστην Ευρωπαϊκή Ένωσηκαι δραστηριοποιείται δυναμικά στους τομείς της ενέργειας και των μετάλλων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ExecutiveChairmanτης METLEN, δήλωσε: «Η METLEN αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής, πράσινης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική σημασία της επένδυσης μας για την Ευρώπη. Υλοποιούμε ένα εμβληματικό έργο που ενισχύει αποφασιστικά την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες, εντάσσοντας για πρώτη φορά το γάλλιο σε βιομηχανική παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την περιφερειακή συνοχή και τη βιομηχανική βάση της Ελλάδας.»

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί την τρίτη συνεργασία της ΕΤΕπ με τη METLEN, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και επιτυχημένη σχέση των δύο πλευρών.