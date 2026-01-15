«Έτος Παγασητικού» χαρακτηρίζει το 2026 η Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος με τα μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας

«Έτος Παγασητικού» σχεδιάζει να χαρακτηρίσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2026, όπως μετέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Φώτης Λαμπρινίδης στα μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας σε συνάντηση που είχαν για περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, έχοντας ως στόχο της την ανάδειξη του κόλπου. Ταυτόχρονα, τα μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας έθεσαν ζητήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι μετρήσεις στο έδαφος για βαρέα μέταλλα, η λειψυδρία αλλά και η λειτουργία της λίμνης Κάρλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία «Έγινε εκτενής αναφορά στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης του Βόλου. Από την ΠΠΜ ζητήθηκε να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού. Πρέπει να υπάρχουν όρια επιφυλακής και συναγερμού όταν οι συνθήκες γίνονται δύσκολες και επικίνδυνες, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Επίσης και όταν υπάρχουν και μικρές χρονικά αλλά έντονες εξάρσεις των τιμών των σωματιδίων PM2,5. Θα μπορούσε, ανάλογα με το επίπεδο της ρύπανσης, να λαμβάνονται μέτρα, όπως: περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων, τη λειτουργία βιομηχανιών, οικονομική ή δωρεάν μετακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες, αναστολή κατασκευαστικών εργασιών, καθαρισμοί δρόμων, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και απαγόρευση χρήσης τζακιών. Οι υπεύθυνοι της Περιφέρειας δήλωσαν ότι επιδιώκουν την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών, τη χειμερινή περίοδο και τη συνδρομή ίσως και των εταιρειών ενέργειας. Ετοιμάζεται ένα προγνωστικό μοντέλο το οποίο θα ενημερώνει τους πολίτες για τις προβλεπόμενες εξάρσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ΠΠΜ πρότεινε να εμπλουτιστεί αυτή η προσπάθεια από έξυπνα βιντεάκια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και από ελέγχους, έστω και σε επίπεδο συστάσεων. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων.

Στο θέμα των μετρήσεων επί εδάφους για διοξίνες, φουράνια και βαρέα μέταλλα, πέριξ της ΑΓΕΤ και αλλού, ο κ. Λαμπρινίδης ενημέρωσε ότι έχει καταρτιστεί ήδη πρόγραμμα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύντομα θα αρχίσουν μετρήσεις.

Στη συνάντηση τέθηκε το θέμα της λειψυδρίας, η οποία βαίνει επιδεινούμενη. Στο Βόλο υπάρχει έντονο πρόβλημα ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού. Η ΠΠΜ δημοσιοποίησε πρόταση για να πάρει ο Βόλος το πηγαίο νερό, από γεωτρήσεις, το οποίο χρησιμοποιεί η ΑΓΕΤ στις εγκαταστάσεις της και να χρησιμοποιεί αντίστοιχα το νερό του βιολογικού καθαρισμού. Ζητείται από την Περιφέρεια να ενεργήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Η ΔΕΥΑΜΒ σχεδιάζει να πάρει πηγαίο νερό από την Μακρινίτσα και τον Άγιο Βλάσιο, χωρίς σωστό προγραμματισμό και χωρίς να υιοθετεί νωρίτερα άλλες λύσεις, όπως είναι η δημιουργία λιμνοδεξαμενών. Το θέμα αυτό είναι σε διαβούλευση, για λίγες μέρες ακόμα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένη να τοποθετηθεί.

Παρόλο που το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλα είχαν ξοδευτεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση της ΕΕ, το έργο είχε εγκαταλειφθεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Η ΠΠΜ ζήτησε πάλι από την παρούσα να φροντίσει ώστε το έργο αυτό να ανταποκριθεί στις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκε και να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχει υποστεί.

Στην Κάρλα είχε επίσης προβλεφθεί η δημιουργία γεωτρήσεων για την υδροδότηση του Πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου. Οι γεωτρήσεις αυτές κατασκευάστηκαν και αποδόθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ αλλά δεν λειτουργούν. Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας είπαν ότι υπάρχουν ίσως κάποια προβλήματα καταλληλότητας του νερού αυτού.

Σε συνάντηση που είχε παλιότερα η ΠΠΜ με τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα είχε τεθεί το θέμα της ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου σε γεωτρήσεις από τις οποίες υδρεύεται ο Βόλος. Ο κ. Κουρέτας παρέπεμψε την ΠΠΜ στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, ο οποίος όμως δεν ανταποκρίθηκε και δεν ενημέρωσε την ΠΠΜ για τις ενέργειες της Περιφέρειας σχετικά με το θέμα αυτό. Η ΠΠΜ ζητάει ενημέρωση γιατί το θέμα είναι σοβαρό και άπτεται της υγείας των πολιτών.

Υπάρχει το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας του Π.Σ. Βόλου. Η ΠΠΜ ζητάει την πραγματοποίηση έργων για τη θωράκιση της πόλης από πλημμύρες οι οποίες, το Σεπτέμβριο του 2023, είχαν επιφέρει μεγάλες καταστροφές.

Στη συζήτηση τέθηκε το θέμα της προστασίας του Παγασητικού ο οποίος συνδέεται με πολλές παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής της Μαγνησίας και η υγεία του κόλπου είναι εκ των ουκ άνευ για την οικονομία της περιοχής. Ο κ. Λαμπρινίδης ενημέρωσε την ΠΠΜ ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει την ανάδειξη του Παγασητικού, μέσα στο 2026, το οποίο προτείνεται να χαρακτηριστεί ως «Έτος Παγασητικού». Για το σκοπό αυτό θα ζητηθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και των οικολογικών οργανώσεων. Η ΠΠΜ χαρακτήρισε θετικό αυτό τον προγραμματισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δήλωσε πρόθυμη να βοηθήσει. Ζήτησε όμως να δραστηριοποιηθεί η Περιφέρεια στην απόκρουση κινδύνων όπως είναι η δημιουργία μονάδας LNG στον Παγασητικό και οι μονάδες αποθήκευσης πετρελαιοειδών, οι οποίες είναι μια διαρκής απειλή για τον ευαίσθητο αυτό κόλπο».

Στη συνάντηση των μελών της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος παρόντες ήταν και οι συνεργάτες του, Ζήσης Αργυρόπουλος και Εύη Καραΐσκου.