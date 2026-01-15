Κ. Αγοραστός: «Η περιφερειακή αρχή διαχειρίζεται ένα πλήρως εγκεκριμένο πρόγραμμα έργων»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Υποστηρίζει ότι με το ΕΣΠΑ 2021-2027 εξασφάλισε 553,9 εκ. ευρώ για τη Θεσσαλία

Βολές κατά του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα εξαπολύει ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών», Κώστας Αγοραστός, υποστηρίζοντας πως επί της θητείας του εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση έργων, ύψους 553,9 εκατομμυρίων ευρώ, με τη σημερινή περιφερειακή αρχή να μην εξασφαλίζει ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους πόρους. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Άλλο πράγμα είναι να δίνεις τη μάχη για να φέρεις ευρωπαϊκούς πόρους. Και άλλο να διαχειρίζεσαι έργα έτοιμα, εγκεκριμένα, υπογεγραμμένα. Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη: Τα έργα που παρουσιάζει, προβάλλει και υπόσχεται ο κ. Κουρέτας δεν αποτελούν προϊόν δικού του σχεδιασμού ή διεκδίκησης.

Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Θεσσαλία 2021–2027», το οποίο καταρτίστηκε, τεκμηριώθηκε, διαπραγματεύτηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Νοεμβρίου 2022, επί της Περιφερειακής Αρχής 2011-2023.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 553,9 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας, διεκδίκησης και συστηματικής δουλειάς της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής.

Η σημερινή διοίκηση δεν εξασφάλισε ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους πόρους, απλώς ανέλαβε τη διαχείριση ενός πλήρως εγκεκριμένου και ώριμου προγράμματος.

Το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 περιλαμβάνει:

• 140,5 εκ. € για κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση της φτώχειας

• 81,1 εκ. € για κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές

• 71,5 εκ. € για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

• 99,1 εκ. € για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε πόλεις και τοπικές κοινωνίες

• 111,8 εκ. € για περιβάλλον και ανθεκτικότητα

Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα βιώσιμης αστικής ανάπλασης, ΟΧΕ και ΒΑΑ, έργα δήμων, πολιτισμού, ενεργειακές αναβαθμίσεις, κοινωνικές και πράσινες υποδομές, έργα υγείας, πρόνοιας, νερού, αντιπλημμυρικά, επιχειρηματικότητας, καθώς και συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014–2020, το οποίο ολοκληρώθηκε με πλήρη απορροφητικότητα , εξασφαλίζοντας και πρόσθετους πόρους για τη νέα περίοδο.

Στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση:

• Έγκριση ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021–2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 7/11/2022

• Απόφαση ενεργοποίησης Προγράμματος: 18/11/2022

• Υπουργική Απόφαση Έγκρισης: 26650/2023

• Πρώτες προσκλήσεις: Α΄ τρίμηνο 2023

• Υπογραφή Προγράμματος: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Κώστας Αγοραστός

Η αλήθεια είναι μία: Η Περιφερειακή Αρχή 2011-2023 έκανε τον σχεδιασμό, έδωσε τη μάχη και εξασφάλισε πρόσθετους πόρους» καταλήγει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας.