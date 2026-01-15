Το Solidarity Now συγκεντρώνει υποδήματα για καλό σκοπό!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μπορεί ένα ζευγάρι παπούτσια να βελτιώσει τη ζωή ενός ανθρώπου;

Μπορεί.

Για αυτό, το SolidarityNowπροσκαλεί όλους να συμβάλλουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης ανδρικών υποδημάτων για τους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Μια τέτοια προσφορά, όσο μικρή και αν φαίνεται, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή ενός ανθρώπου.

Τα υποδήματα, μεγεθών 40 έως 45, συγκεντρώνονται στα παρακάτω σημεία καθημερινά, από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα:

Κέντρο Πυξίδα Λάρισας | Ερυθρού Σταυρού 9-17 (1όροφος, από τη β’ είσοδο), 6937 141028

| Ερυθρού Σταυρού 9-17 (1όροφος, από τη β’ είσοδο), 6937 141028 Κέντρο Ιωαννίνων | Ολυμπιάδος 24, Καρδαμίτσια (ισόγειο), 26510 65903

| Ολυμπιάδος 24, Καρδαμίτσια (ισόγειο), 26510 65903 Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης | Ιωάννη Κωλέττη 25Δ, 1 ος όροφος, 2310 555263-64

| Ιωάννη Κωλέττη 25Δ, 1 όροφος, 2310 555263-64 Κεντρικά Γραφεία Αθήνας | Μονής Πετράκη 4, 2ος όροφος, 210 6772500

Καθαρίστε τη ντουλάπα σας για καλό σκοπό!Βοηθήστε μας να φτάσουμε τον στόχο των 200 ζευγαριών.

Τα παπούτσια θα διανεμηθούν από το SolidarityNowσε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη σε περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα. Στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, συμβάλλουμε στην αλλαγή!