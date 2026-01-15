Τερζάκης: «Σεβαστή η άποψή τους αλλά δεν έχω κατηγορηθεί για κάτι»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η άποψη του προέδρου κτηνοτρόφων Μαγνησίας για τη μη συμμετοχή του στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Ο Γιώργος Τερζάκης δεν θα είναι τελικά μέλος της αντιπροσωπείας των αγροτών και κτηνοτρόφων που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, με τον ίδιο να σημειώνει στη «Μαγνησία» ότι η άποψη είναι σεβαστή αλλά ότι ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι.

Υπενθυμίζεται ότι από πλευράς κυβέρνησης είχε διαρρεύσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει η συνάντηση με τη συμμετοχή ατόμων «που έχουν καταγράφει να επιδίδονται σε παραβατικές συμπεριφορές», με τον κο Τερζάκη να βρίσκεται στην ένταση που επικράτησε κατά την πρώτη ημέρα των μπλόκων στον κόμβο Πλατυκάμπου.

Ο ίδιος πάντως τονίζει ότι δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι. «Ούτε έχω κατηγορηθεί, ούτε έχω δικαστεί. Αν κατηγορηθώ και δικαστώ για κάτι, τότε θα το δούμε» σημειώνει.

Χρυσόστομος Τρίμμης