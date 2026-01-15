Έρχονται τοπικές βροχές σε Μαγνησία και Σποράδες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Αρχικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με ασθενείς βροχές στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν αύριο, Παρασκευή σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ. Από το μεσημέρι αρχικά στη Θράκη και βαθμιαία στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοανατολικά ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 και βαθμιαία στα βορειοανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ειδικότερα, από το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου , ενώ στα βόρεια η μέγιστη τιμή θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.