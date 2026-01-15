«Βιβλίο και Πολιτισμός» και αυτό το Σάββατο στο Ράδιο ΕΝΑ 102,5

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Σοφία Νικολάου

Η Σοφία Νικολάου, που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή «Βιβλίο και Πολιτισμός», που μεταδίδεται από το Ράδιο ΕΝΑ 102,5 φιλοξενεί το Σάββατο τη Νάσια Διονυσίου που θα μιλήσει για το μυθιστόρημά της «Μη γράφετε Αρθούρος», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλις και επιχειρεί να φωτίσει μια μεταβατική περίοδο της ζωής του Αρθούρου Ρεμπώ, μεταφέροντας τη δράση στην Κύπρο του τέλους του 19ου αιώνα, σε μια εποχή ιστορικών ανακατατάξεων.

Το νησί περνά από την οθωμανική κυριαρχία στα χέρια των Άγγλων, εγκαινιάζοντας ένα νέο καθεστώς εξουσίας, κανόνων και πολιτισμικών επιβολών. Στο μεταιχμιακό τούτο τοπίο, η συγγραφέας τοποθετεί έναν εξίσου μεταιχμιακό ήρωα: τον ποιητή Ρεμπώ αντιφατικό, ριψοκίνδυνο και μελαγχολικό παθιασμένο και αποστασιοποιημένο. Έχει, ήδη, ολοκληρώσει το ποιητικό του έργο πριν τα είκοσι χρόνια του, και περιπλανιέται τώρα στον κόσμο, εξόριστος από την ίδια του την ιδιοφυΐα. Στην Κύπρο εργάζεται ως επόπτης στην κατασκευή της αγροικίας του πρώτου Βρετανού Μεγάλου Αρμοστή, ενός αποικιοκράτη που απεχθάνεται τον τόπο και τους ανθρώπους του. Η αντίθεση είναι εύγλωττη: από τη μια η αλαζονεία της αυτοκρατορίας, από την άλλη η ανήσυχη, αποσυνάγωγη φιγούρα του ποιητή. Ένας πλάνητας που αρνείται τη σταθερότητα, ζει για τη διαδρομή κι όχι για τον προορισμό. Το ιστορικό πρόσωπο εμφανίζεται εδώ απογυμνωμένο από τη μυθολογική αύρα που το ακολουθούσε, μετατρέπεται σε έναν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα, ευάλωτο και ανήσυχο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο έργο η συνάντηση του ποιητή με τον νεαρό ταχυδρόμο, που λειτουργεί ως αντίβαρο στον ονειροπόλο ποιητή. Κι ίσως να είναι εμπνευσμένη από τη σχέση του Π. Νερούδα με τον ταχυδρόμο. Δεν μένει μόνο στην επιφάνεια ως αφηγηματικός άξονας αλλά μετατρέπεται σε υπαρξιακό διάλογο : γη και αιθέρας, ρεαλισμός και ουτοπία. Στο σημείο που τέμνονται οι αντιθέσεις, η συγγραφέας πετυχαίνει τις πιο λυρικές και στοχαστικές στιγμές του βιβλίου.

Η γλώσσα της Διονυσίου αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ατού του έργου. Πυκνή, ρυθμική, συνομιλεί δημιουργικά με το ύφος του Ρεμπώ. Αποσπάσματα από το ποιητικό του έργο ενσωματώνονται οργανικά στο κείμενο, χωρίς να διακόπτουν τη ροή, αλλά αντίθετα να την ενισχύουν. Ο λόγος γίνεται άλλοτε παραληρηματικός, άλλοτε ψιθυριστός, δημιουργώντας ένα κλίμα σχεδόν υπνωτιστικό.

Το ιστορικό πλαίσιο της αποικιακής Κύπρου λειτουργεί ουσιαστικά, φωτίζοντας σχέσεις εξουσίας και κοινωνικές εντάσεις. Το βουνό Τρόοδος, σταθερό και αιώνιο, αντιπαραβάλλεται στην ανθρώπινη αστάθεια και στη ρευστότητα της ιστορίας.

Η Νάσια Διονυσίου κατορθώνει να συνδυάσει ιστορική έρευνα, λογοτεχνική τόλμη και ποιητική ευαισθησία, προσφέροντας ένα έργο βαθιά υπαρξιακό.

Ένα βιβλίο που δεν εξηγεί τον Ρεμπώ, αλλά τον αφήνει αινιγματικό όπως του αξίζει. Ένα μυθιστόρημα για όσους πιστεύουν πως η λογοτεχνία δεν δίνει απαντήσεις, αλλά ανοίγει ρωγμές.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί με την Σοφία Νικολάου θα βρεθεί ο Γιάννης Μπασκόζος δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος διευθύνει το ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες «Ο Αναγνώστης» και θα μιλήσει για βιβλία που κυκλοφόρησαν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν και αξίζει να διαβαστούν.