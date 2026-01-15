Δωρεάν διάθεση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε οικονομικά αδύναμους πολίτες της Σκιάθου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με αίτημα της Δημοτικής Αρχής προς την ακτοπλοϊκή εταιρεία Seajets εξασφαλίστηκε, όπως γίνεται γνωστό σε σχετική ανακοίνωση, για ενδέκατη συνεχή χρονιά η διάθεση δωρεάν εισιτηρίων στους οικονομικά αδύναμους πολίτες της Σκιάθου με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας.

Πρόκειται για μια δράση στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, που θα χρειαστεί να ταξιδέψουν για λόγους υγείας σε όλη τη διάρκεια του 2026.

Ο Δήμος Σκιάθου ευχαριστεί με την ανακοίνωσή του θερμά την Seajets, που στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει συστηματικά και έμπρακτα τις ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας της Σκιάθου.