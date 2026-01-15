Νεκρός 56χρονος εναερίτης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας, όπου ένας 56χρονος εναερίτης έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε ύψος σε κολόνα της ΔΕΗ

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον εναερίτη χωρίς σφυγμό στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών για την επαναφορά του, ο 56χρονος δεν επανήρθε και λίγο μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.