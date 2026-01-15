Πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμη και μέσα στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πέφτει η θερμοκρασία από το Σάββατο σε όλη τη Μαγνησία

Χαλάει από το Σάββατο ο καιρός στη Μαγνησία με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι οι βροχοπτώσεις στα πεδινά, και τα χιόνια σε ημιορεινά και ορεινά. Παράλληλα ορατό είναι το ενδεχόμενο να χιονίσει και στον Βόλο, με το πιο «επικίνδυνο» διάστημα ώστε να συμβεί αυτό, να είναι από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 21 του μήνα.

Από το Σαββατοκύριακο δύο χαμηλά πρόκειται να προσεγγίσουν τη χώρα επηρεάζοντας και τη Μαγνησία, όπως ανέφερε ο Λαρισαίος μετεωρολόγος, Θεοφάνης Τακούδης. Αρχικά θα προσεγγίσει τη χώρα από τα βόρεια ένα ισχυρό χαμηλό προερχόμενο από τη Σιβηρία, ρίχνοντας κατακόρυφα τον υδράργυρο και φέρνοντας βροχές όχι μεγάλης έντασης στον Βόλο και χιόνια σε Πήλιο και Όθρυ.

Η διαταραχή αυτή θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας κάνει την εμφάνισή του από τα βορειοδυτικά με βροχές σε πεδινές περιοχές και χιονοπτώσεις ή χιονόνερο στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού.

Σύμφωνα με τον κ. Τακούδη, τη Δευτέρα τα ξημερώματα υπάρχει πιθανότητα να δούμε ασθενή χιονόπτωση μέσα στον Βόλο, χωρίς όμως να το στρώσει λόγω μη κατάλληλων θερμοκρασιών.

Αναφορικά με τον υδράργυρο, αύριο Σάββατο είναι η τελευταία ημέρα στον Βόλο, όπου θα υπάρξει διψήφιος αριθμός, ενώ από την Κυριακή και τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει στον Βόλο τους 10 βαθμούς, με τις περισσότερες ημέρες να κυμαίνεται σε μονοψήφιο επίπεδο.

Στην περιοχή του Πηλίου θα σημειωθούν χιονοπτώσεις χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ενώ στην Όθρυ το ύψος του χιονιού δεν αναμένεται να φτάσει σε σημαντικά επίπεδα.