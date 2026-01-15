Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η ιστορία ζωής της αδερφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανήμερα του μνημοσύνου για τα 3 χρόνια από το θάνατο του αδερφού της τέως βασιλιά Κωνσταντίνου πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, λόγω επιπλοκών στην υγεία της, η οποία είχε επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ πριν λίγες ώρες η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ακύρωσε όλες τις επίσημες δραστηριότητές της για αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να είναι στο πλευρό της.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης, ήταν στον γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες στην Πλάκα, τον Φεβρουάριο του 2025, όπου καθόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού:

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Γεννημένη στις 11 Μαΐου 1942 στην Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας αποτέλεσε μια από τις πιο διακριτικές αλλά ταυτόχρονα σεβαστές μορφές της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Κόρη του Παύλου και της Φρειδερίκης και μικρότερη αδελφή της Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η Ειρήνη μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αυστηρής βασιλικής αγωγής, με έντονη πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική επιρροή.

Μεγαλωμένη ανάμεσα σε εξορίες, μεταβάσεις εξουσίας και πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα, η πολυαγαπημένη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η Ειρήνη έζησε από παιδί το βαρύ φορτίο του τίτλου. Κι όμως, διένυσε τον δικό της ξεχωριστό δρόμο, καλλιτεχνικό, πνευματικό και, τελικά, εντελώς προσωπικό.

Το βρετανικό Tatler τής είχε αφιερώσει ένα εγκωμιαστικό αφιέρωμα. Την χαρακτήρισε ως «την πριγκίπισσα που διάλεξε την αυτογνωσία αντί της εξουσίας».

Από μικρή διακρίθηκε για την εξυπνάδα αλλά και τα καλλιτεχνικά της ενδιαφέροντα. Σπούδασε φιλοσοφία, αρχαιολογία και μουσική με δασκάλα τη θρυλική πιανίστρια Τζίνα Μπαχάουερ. Το 1969 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο πιάνο στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, αποσπώντας τρία λεπτά θερμό χειροκρότημα από ένα κοινό στο οποίο παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο – τότε πρίγκιπας – σημερινός βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Άννα.

Ποτέ δεν παντρεύτηκε και δεν απέκτησε παιδιά -μια επιλογή που έκανε συνειδητά, όπως αποκάλυψε η ίδια αργότερα.

Σε μια σπάνια εξομολόγηση το 2007, από το διαμέρισμά της στην Πλατεία Μαβίλη, δήλωσε στον Σταύρο Θεοδωράκη: «Δεν διαμαρτύρομαι που δεν έκανα παιδιά. Εγώ είμαι επαναστάτρια και ενδιαφερόμουν πάντοτε για πολλά πράγματα. Αν είχα κάνει παιδί, θα τα είχα αφήσει όλα. Επιπλέον, για να είχα γνωρίσει έναν σύζυγο, θα έπρεπε να είναι “Άγιος”, κανείς δεν θα μπορούσε να με αντέξει».

Η ίδια δεν το μετάνιωσε ποτέ: «Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι προορισμένοι για να παντρευτούν και να γίνουν γονείς».

Μετά την κατάρρευση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1973, η Ειρήνη μαζί με τη μητέρα της Φρειδερίκη εγκαταστάθηκαν στην Ινδία. Εκεί, η επαφή της ινδουιστική φιλοσοφία και την πνευματικότητα της Ανατολής, στάθηκε μεταμορφωτική.

Η Ειρήνη αφιέρωσε τη ζωή της σε φιλανθρωπικές δράσεις και ανθρωπιστικές αποστολές. Στη δεκαετία του ’80, σε μία σπάνια αλλά εμβληματική πράξη αλτρουισμού, ναύλωσε αεροσκάφος για να μεταφέρει 400 αγελάδες στην Ινδία, προκειμένου να τις δωρίσει σε φτωχές οικογένειες.

Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη μιας διαρκούς διεθνούς πορείας προσφοράς.

«Ανήκω σε μια οικογένεια βασιλέων, όπως κάποιος μπορεί να ανήκει σε μια οικογένεια μουσικών. Εγώ είμαι πριγκίπισσα, αυτό όμως δεν με εμποδίζει να καθαρίσω ένα μπάνιο», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη.

Μετά τον θάνατο της μητέρας της Φρειδερίκης, το 1981, η Ειρήνη εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, δίπλα στην πολυαγαπημένη της αδελφή Σοφία, στο Παλάτι της Θαρθουέλα.

Το 2018 απαρνήθηκε την ελληνική υπηκοότητα και απέκτησε την ισπανική.

Παρότι η ίδια προτίμησε τη σιωπή και την απόσταση από τα δημόσια πράγματα, η παρουσία της στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας σε επίσημες εμφανίσεις υπήρξε σταθερή. Άλλωστε οι δυο τους ήταν πολύ δεμένες.

Η υγεία της, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Ειρήνη έπασχε από γνωστική παρακμή, κάτι που φάνηκε έντονα και κατά την παρουσία της στην κηδεία του αδελφού της Κωνσταντίνου στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2023.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση μαζί με τη Σοφία στο Εθνικό Αμφιθέατρο της Ισπανίας, παρακολουθώντας τη συναυλία του Zubin Mehta με τη Φιλαρμονική του Μονάχου.

Οι εικόνες της πριγκίπισσας Ειρήνης στο πλευρό της αδελφής της, να κρατά σφιχτά το χέρι της, με έκδηλη σύγχυση στο βλέμμα, συγκίνησαν κοινό και Τύπο.

Τον τελευταίο καιρό η 82χρονη βρισκόταν υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση, μακριά από τη δημοσιότητα – πάντα όμως υπό τη φροντίδα της Σοφίας.

Τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στο Τατόι, δίπλα στον πολυαγαπημένο της αδελφό, Κωνσταντίνο – μια τελευταία πράξη σύνδεσης με τη γη που ποτέ δεν ξέχασε. Και η επιθυμία της θα πραγματοποιηθεί.