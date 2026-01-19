Δρυμιώτης: Βλέπω στο 10-12% Καρυστιανού και Τσίπρα, δεν πιστεύω ότι ο λαός θα κάνει ξανά το λάθος να ψηφίσει ερασιτέχνες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τις εκτιμήσεις του για τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα έδωσε το πρωί της Δευτέρας ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, χαρακτηρίζοντας και τους δύο «ερασιτέχνες» τους οποίους «ελπίζω ο λαός να μην κάνει ξανά το λάθος να εμπιστευτεί».

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «δεν νομίζω ότι θα εκφραστεί η διαφορά ανάμεσα σε Καρυστιανού και Τσίπρα όπως αυτή που φαίνεται στη δημοσκόπηση της GPO. Ο Τσίπρας θα είναι πιο χαμηλά από το 17%, στο 10-12% και την Καρυστιανού τη βλέπω στα ίδια. Η Καρυστιανού θα πάρει από όλους όσοι τη στήριξαν».

«Σε μια κατάσταση που βρισκόμαστε και που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν την δεύτερη εκλογή Τραμπ όπως η διάλυση του ΝΑΤΟ, εμείς θα πάμε να ψηφίσουμε ερασιτέχνες;» αναρωτήθηκε ο κ. Δρυμιώτης. Όπως είπε, μάλιστα, για τον Αλέξη Τσίπρα «προσπάθησε να μάθει αλλά δεν έμαθε και το απέδειξε με το βιβλίο του».

Απάντησε, επίσης, «όχι» στο ερώτημα αν θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας πως «δεν πιστεύω ότι για δεύτερη φορά ο λαός θα κάνει το λάθος να εμπιστευτεί ερασιτέχνες. Θες να χτίσεις σπίτι πας σε πολιτικό μηχανικό, είσαι άρρωστος πας σε γιατρό. Τα ίδια που λένε τώρα για την Καρυστιανού τα έλεγαν για τον Κασσελάκη. Δεν είναι πολιτική αυτή. θα πάει να μιλήσει με τον Τραμπ η Καρυστιανού; Για να απαλλαγεί από τον Μητσοτάκη πρέπει να έχει εναλλακτική και δεν πιστεύω ότι στο πολιτικό θέμα η κυρία Καρυστιανού είναι εναλλακτική λύση».

Κατά την εκτίμησή του «αυτή τη στιγμή όπως είναι η πολιτική κατάσταση είναι μονόδρομος η ΝΔ» ενώ παράλληλα είπε ότι «εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν αποκλείω και αυτοδύναμη τη ΝΔ». Εξηγώντας, μάλιστα, τη θέση του αυτή είπε «τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2023 με την αναγωγή η ΝΔ έπαιρνε 34% με αναγωγή έναν μήνα πριν τις εκλογές, οπότε τώρα είναι δύο μονάδες μακριά από αυτά τα επίπεδα».

Επανέλαβε, τέλος, για τη Μαρία Καρυστιανού ότι «ακόμα και ο Μέσι που είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, αν έφτιαχνε ομάδα αλλά δεν ξέραμε ποιοι είναι οι άλλοι 10 δεν θα στοιχηματίζαμε ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Εδώ έχουμε μια γυναίκα, σεβόμενοι το πένθος της, που δεν την έχουμε δει ως πολιτικό. Λέει ότι θα κάνουμε κίνημα για να δημεύσουμε τις περιουσίες των διεφθαρμένων πολιτικών. Ωραία σημαία είναι αυτή, αλλά να μας πει πώς θα βρούμε τους διεφθαρμένους».