Δ. Κολυνδρίνης στο Ράδιο ΕΝΑ: «Χωρίς λεωφορεία πολλά χωριά του Πηλίου λόγω της κακοκαιρίας»

Κανονικά τα δρομολόγια σε Νότιο Πήλιο και Αλμυρό

Χωρίς υπεραστική συγκοινωνία έμειναν πολλά χωριά του Πηλίου εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, Δημήτρης Κολυνδρίνης, μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη για τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο επισήμανε ότι τα περισσότερα από αυτά εντοπίζονται στο Ανατολικό Πήλιο από την περιοχή του Μουρεσίου και πάνω, όπως στη Ζαγορά, όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν λεωφορεία.

Ειδικότερα δεν μπορούν να ανέβουν λεωφορεία στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, της Μακρινίτσας, της Δράκειας, του Αγίου Λαυρεντίου, των Πινακατών, του Αγίου Γεωργίου Νηλείας, λόγω της χιονόπτωσης παρά το γεγονός ότι το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό για τα ΙΧ.

«Τα λεωφορεία δεν μπορούν να πάνε σε αυτά τα χωριά, καθώς είναι ανοιχτό ένα ρεύμα κυκλοφορίας και υπάρχει κίνδυνος να συναντηθεί με άλλο όχημα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται» επισήμανε ο κ. Κολυνδρίνης. Αντίθετη είναι η εικόνα στην περιοχή του Αλμυρού και του Νοτίου Πηλίου όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου