Άννα Μαρία Παπαδημητρίου στο Ράδιο ΕΝΑ: Έντονη χιονόπτωση στο Πήλιο, χωρίς προβλήματα στους δρόμους

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων

Δύσκολη ήταν η χθεσινή μέρα και από σήμερα τα ξημερώματα υπάρχει έντονη χιονόπτωση στο Πήλιο που ξεκινάει από Χάνια, Καράβωμα, Ζαγορά, Πουρί, Πορταριά, Μακρινίτσα και φτάνει μέχρι τις Σταγιάτες.

Επίσης χιονόπτωση σημειώθηκε στην περιοχή του Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου και στην Ανάβρα του Δήμου Αλμυρού.

Η Άννα Μαρία Παπαδημητρίου αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη και ανέφερε ότι μηχανήματα επιχείρησαν όλη τη νύχτα και από σήμερα το πρωί, για να κρατήσουν ανοιχτό το κεντρικό οδικό δίκτυο και δεν υπάρχει αποκλεισμένη περιοχή στο νομό.

Η αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι όλο το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς, που πρέπει να έχουν χιονολάστιχα ή αντιολισθητικές αλυσίδες, από τις Σταγιάτες και πάνω. Η ίδια είπε ότι χιονόπτωση υπάρχει και στην Όθρυ, που όμως δεν είναι τόσο έντονη και εκεί χρειάζεται επίσης προσοχή από τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα έντονα καιρικά φαινόμενα φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και θα είναι ιδιαίτερα έντονα στο Ανατολικό Πήλιο και με απόφαση του δημάρχου Ζαγοράς έκλεισαν τα σχολεία, λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Από σήμερα το πρωί η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας βρίσκεται έξω και επιβλέπει το έργο του αποχιονισμού.

Όσον αφορά στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου, η αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι πέφτει χιόνι, γίνεται διάστρωση στις πίστες και αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσει να λειτουργήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης Ντίνος Στεργιόπουλος