Άδειασε από τουρίστες η Μακρινίτσα- Έξαλλοι οι επαγγελματίες με την απαγόρευση χρήσης του νερού

Κάνουν λόγο για τεράστια ζημιά και ζητούν απαντήσεις από τον Δήμο, την περιφέρεια και τα Υπουργεία

Διαρροή πετρελαίου μόλυνε τη δεξαμενή υδροδότησης στη Μακρινίτσα, με αποτέλεσμα εδώ και πάνω από μία εβδομάδα να υπάρχει απαγόρευση χρήσης του νερού, με τους επαγγελματίες να βρίσκονται κυριολεκτικά στα …κάγκελα και να κάνουν λόγο για τεράστια οικονομική ζημία.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής εξέδωσαν ανακοίνωση παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί και τονίζοντας ότι αν και με πληρότητα 100% προχώρησαν σε αναγκαστικές ακυρώσεις, επιστρέφοντας τα χρήματα στους πελάτες τους. Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι η ζημία είναι άμεση και μεγάλη και ζητούν από τους υπεύθυνους λύσεις.

Η ανακοίνωση των επιχειρηματιών της Μακρινίτσας

«Με αφορμή την παράταση της απαγόρευσης χρήσης νερού στην περιοχή της Μακρινίτσας, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την έντονη αγανάκτηση και απόγνωση μας.

Διατηρούμε ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή και, εν μέσω τριημέρου με σχεδόν 100% πληρότητα, αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε κρατήσεις από Παρασκευή έως και Δευτέρα, επιστρέφοντας τα χρήματα στους πελάτες μας, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να αναζητήσουν διαμονή σε άλλες περιοχές.

Η ζημιά είναι μεγάλη και άμεση.

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή τη χασούρα;

Ποιος θα αποζημιώσει τις επιχειρήσεις που πλήττονται καίρια;

Την ίδια στιγμή, επιχειρηματίες και μόνιμοι κάτοικοι μεταφέρουμε εμφιαλωμένα νερά με τα χέρια, για να καλύψουμε βασικές ανάγκες υγιεινής και λειτουργίας, σε έναν τουριστικό προορισμό που φιλοξενεί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ταυτόχρονα εκτελούνται έργα στους δρόμους, με αποτέλεσμα να είμαστε συχνά αποκομμένοι, να μην υπάρχει πρόσβαση οχημάτων και να μην μπορούν να προσεγγίσουν προμηθευτές για την παράδοση βασικών αγαθών.

Ρωτάμε ξεκάθαρα:

• Πώς μπορεί να λειτουργήσει ο τουρισμός χωρίς νερό;

• Πώς προστατεύεται η εικόνα ενός ιστορικού και τουριστικού χωριού;

• Ποιος θα στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους που δοκιμάζονται;

Κατανοούμε την ανάγκη ασφάλειας και ελέγχων, όμως δεν μπορεί ολόκληρη η τοπική οικονομία να πληρώνει το τίμημα χωρίς καμία πρόβλεψη, καμία μέριμνα και καμία αποζημίωση.

Ζητάμε άμεσες απαντήσεις, ουσιαστικές λύσεις και ανάληψη ευθύνης».

Η ανακοίνωση απευθύνεται στον Δήμο Βόλου, στην Περιφέρεια, αλλά και στα Υπουργεία Τουρισμού, Εσωτερικών και Υποδομών- Μεταφορών.