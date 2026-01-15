Σχεδόν 1000 μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών της Μαγνησίας νοσούν από ιώσεις και γρίπη!

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αυξητική η τάση των απουσιών των μαθητών από τις 12 Ιανουαρίου

Αδειάζουν οι αίθουσες σχολείων της Μαγνησίας από μαθητές που νοσούν από ιώσεις αλλά και από γρίπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας από τις 12 Ιανουαρίου, που ξεκίνησε η καταγραφή των απουσιών των μαθητών στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά όλου του νομού, έως σήμερα σημειώνεται αύξηση καθημερινά στους ασθενείς μαθητές.

Ειδικότερα, χθες, Τετάρτη καταγράφηκαν 725 απουσίες μαθητών/τριων σε όλη τη Μαγνησία, σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ σήμερα, με τα μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα στοιχεία, απουσιάζουν 965 μαθητές!

Την ίδια στιγμή όμως από τις ασθένειες της εποχής δεν ξεφεύγουν και οι εκπαιδευτικοί, με αρκετούς δασκάλους και νηπιαγωγούς να μένουν στο σπίτι λόγω γρίπης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως επεσήμανε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Γιώργος Πολύζος, η αναπλήρωση γίνονται εκ των ενόντων εκπαιδευτικών του σχολείου, ή στέλνει η Διεύθυνση εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση.

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο έντονο πρόβλημα σε κάποιο σχολείο του νομού, που να μην μπορεί να καλύψει το κενό ασθενούς εκπαιδευτικού για ορισμένες ημέρες.

«Είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο των απουσιών των μαθητών λόγω ιώσεων και γρίπης αυτό το διάστημα. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί, είμαστε όμως σε καθημερινή επαφή με τα σχολεία και ζητάμε στοιχεία κάθε μέρα για να δούμε πόσα παιδιά λείπουν. Σε ότι αφορά στους εκπαιδευτικούς, μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Προφανώς και οι εκπαιδευτικοί είναι κι αυτοί άνθρωποι και μπορεί να νοσήσουν από ίωση ή από γρίπη, όμως δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα λειτουργίας των σχολείων», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Πολύζος.

Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου