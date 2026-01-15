Κυνηγοί χαλκού… ρημάζουν τη Ν. Αγχίαλο

Στο στόχαστρο κυνηγών χαλκού έχει μπει η Ν. Αγχίαλος με τους μετασχηματιστές της ΔΕΗ να γίνονται η λεία τους. Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Βόλου κ. Θεολόγος Διαμαντένιας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα στηλιτεύει το γεγονός αυτό και μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε ζημιές και κλοπές λόγω… χαλκού.
«Στις 3 Σεπτεμβρίου ανέβασα φωτογραφίες από κατεστραμμένο μετασχηματιστή από τους κυνηγούς χαλκού. Σήμερα πάλι η ίδια ζημιά στον ίδιο πυλώνα της ΔΕΗ. Πληρώνουμε όλοι για να θησαυρίζουν κάποιοι. Ελέγξτε αυτούς που εμπορεύονται το χαλκό!! Τόσο δύσκολο είναι να σταματήσει το φαινόμενο;», αναρωτιέται ο κ. Διαμαντένιας.


Βέβαια, δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή στη Ν. Αγχίαλο, μιας και πολύ συχνά η αστυνομία συλλαμβάνει ανθρώπους που στήνουν ολόκληρες επιχειρήσεις, προκειμένου να κλέψουν χαλκό είτε από τη δημόσια είτε και από ιδιωτικές περιουσίες.

