Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο που έκανε μεταμόσχευση ήπατος- Δείτε βίντεο

Με μία ανάρτηση στο facebook και ένα συγκινητικό βίντεο η μητέρα του 18χρονου Μάριου έκανε γνωστό πως ο γιος της πήρε εξιτήριο μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε νοσοκομείο στο Τορίνο στην Ιταλία.
Ο νεαρός, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο στο Ρίο, είχε διακομιστεί τον Νοέμβριο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας σε νοσοκομείο του Τορίνο προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.
Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Alagille.
Η επέμβαση στις 21 Νοεμβρίου στέφθηκε με επιτυχία και ο Μάριος κατάφερε να βγει νικητής από τη δύσκολη αυτή μάχη. Έπειτα από μήνες νοσηλείας ανέκτησε τις δυνάμεις του και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Πλέον είναι έτοιμος για «μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», όπως υπογραμμίζει η μητέρα του στην ανάρτησή της.
Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και ιδιαίτερα για τον Ιταλό χειρουργό Romagnoli.
«Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό», τόνισε.
Η μητέρα του 18χρονου προχώρησε σε ανάρτηση στο facebook και έγραψε:
Με αυτόν τον συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάριο, γιατροί και νοσηλευτές.
Ξαναγεννήθηκε λοιπόν!!! Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή!!! Σας ευχαριστούμε γίνατε οικογένειά μας!! Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό.
Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι!! Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τον γιατρό της ζωής μας, τον καθηγητή Romagnoli, απλά ότι είναι μοναδικός!!».
«Σώθηκε εδώ στο Τορίνο χάρη σε μεταμόσχευση ήπατος που έγινε υπό κατεπείγουσες συνθήκες»
Τον Δεκέμβριο ο γιατρός Romagnoli, ο οποίος τον Αύγουστο είχε κάνει τη μεταμόσχευση ήπατος στον 15χρονο Δημήτρη, που είχε υποστεί θερμοπληξία στο Μέτσοβο, είχε δηλώσει στον Alpha:
«Σήμερα είμαι ευτυχής που μπορώ να αναφερθώ στην ιστορία ενός 18χρονου Έλληνα, ο οποίος σώθηκε εδώ στο Τορίνο χάρη σε μεταμόσχευση ήπατος που έγινε υπό κατεπείγουσες συνθήκες», δήλωσε ο κ. Ρομανιόλι.
«Μια ιστορία διεθνούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία αναδεικνύει την εξαιρετική λειτουργία του συστήματος μεταμοσχεύσεων της περιφέρειάς μας, με άμεση κινητοποίηση υπέρ του ασθενούς, σχεδόν περιπετειώδη σε ότι αφορά την αερομεταφορά του και την αναζήτηση μοσχεύματος που έληξε με επιτυχία», τόνισε ο Ιταλός χειρουργός.
«Ο νεαρός είναι τώρα σε φάση εμφανούς ανάκτησης δυνάμεων στη ΜΕΘ και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα σωθεί», συμπλήρωσε.