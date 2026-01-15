Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο που έκανε μεταμόσχευση ήπατος- Δείτε βίντεο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με μία ανάρτηση στο facebook και ένα συγκινητικό βίντεο η μητέρα του 18χρονου Μάριου έκανε γνωστό πως ο γιος της πήρε εξιτήριο μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε νοσοκομείο στο Τορίνο στην Ιταλία.

Ο νεαρός, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο στο Ρίο, είχε διακομιστεί τον Νοέμβριο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας σε νοσοκομείο του Τορίνο προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Alagille.

Ο Μάριος με τη μητέρα του, Εύη Βέρρη Η επέμβαση στις 21 Νοεμβρίου στέφθηκε με επιτυχία και ο Μάριος κατάφερε να βγει νικητής από τη δύσκολη αυτή μάχη. Έπειτα από μήνες νοσηλείας ανέκτησε τις δυνάμεις του και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Πλέον είναι έτοιμος για «μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», όπως υπογραμμίζει η μητέρα του στην ανάρτησή της. Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και ιδιαίτερα για τον Ιταλό χειρουργό Romagnoli. «Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό», τόνισε. Η μητέρα του 18χρονου προχώρησε σε ανάρτηση στο facebook και έγραψε: