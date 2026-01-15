Αλ.Μεϊκόπουλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέλνει τη σύμβαση Κυρανάκη με HellenicTrain στον Επίτροπο Ανταγωνισμού»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σφοδρή και τεκμηριωμένη κριτική άσκησε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Βουλευτής Μαγνησίας και Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου κύρωσης της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε.

«“Είναι ντροπή -και ντρέπομαι- που θέτετε θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή όταν σας εξήγησα -και το ξαναλέω- ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι ΥΔΥ, διασφαλίζουμε την ασφάλεια”, αυτά μας έλεγε ο κ. Καραμανλής ως Υπουργός Μεταφορών μέρες πριν την τραγωδία των Τεμπών. Πρόκειται για την ίδια σύμβαση που παρουσιάστηκε στο παρελθόν ως “σωτηρία” και εγγύηση ασφάλειας για τον σιδηρόδρομο, για να αποδειχθεί με τραγικό τρόπο ότι δεν διασφάλιζε ούτε την ασφάλεια ούτε το δημόσιο συμφέρον. Παρ’ όλα αυτά, η φιλοσοφία, οι όροι και η διακριτική μεταχείριση της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας παραμένουν αναλλοίωτα και στην παρούσα Τροποποίηση», ανέφερε ο Βουλευτής.

Όπως επισήμανε, εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια η Hellenic Train εισπράττει σταθερά 50 εκατ. ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως του αριθμού και της ποιότητας των εκτελούμενων δρομολογίων, χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους και χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε τροχαίο υλικό και υποδομές. Κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι πληρωμές συνδέθηκαν με αποδείξεις εκτέλεσης δρομολογίων και το 2018 μειώθηκαν, καθώς δεν τεκμηριώθηκαν πλήρως οι παρεχόμενες υπηρεσίες. «Η πληρωμή των 50 εκατομμυρίων κατά το 2018 έγινε 39 εκατομμύρια διότι δεν αποδείχθηκαν τα δρομολόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι, από το 2020, η Hellenic Train έχει δημιουργήσει οφειλές προς τον ΟΣΕ ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ, δηλαδή, προς το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, όπως έχει παραδεχθεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση συνεχίζει να καταβάλλει απρόσκοπτα τα ποσά της ΥΔΥ, επιδεικνύοντας ανοχή ακόμη και όταν στελέχη της εταιρείας αρνούνται την ύπαρξη των οφειλών χωρίς να προσκομίζουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. «Αν είχε εισπράξει όλα αυτά τα λεφτά ο ΟΣΕ συνυπολογίζοντας και την κρατική επιχορήγηση που αυξήθηκε, όπως ανακοινώσατε ήδη από το καλοκαίρι σε 145 εκατομμύρια, τότε θα πρέπει να μιλάμε για την πιο εύρωστη ΔΕΚΟ του ελληνικού δημοσίου με 300 εκατομμύρια στα ταμεία του, θα κολυμπάγανε στα εκατομμύρια στον ΟΣΕ, δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν», σημείωσε δεικτικά ο Βουλευτής.

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στάθηκε εκτενώς στην στρέβλωση της αγοράς και τον αποκλεισμό του υγιούς ανταγωνισμού. «Η συγκεκριμένη σύμβαση, σε συνδυασμό με τις προβληματικές ή ανενεργές συμβάσεις πρόσβασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, τη ληγμένη αλλά de facto εφαρμοζόμενη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού με τη ΓΑΙΑΟΣΕ και την πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης εξαγοράς τροχαίου υλικού μέσω της ΥΔΥ, στρεβλώνει πλήρως τη σιδηροδρομική αγορά, αποκλείει κάθε πιθανό νέο πάροχο και παγιώνει ένα ιδιότυπο μονοπώλιο υπέρ της Hellenic Train».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην εισαγωγή του μοντέλου «Yield Management» σε μια Σύμβαση Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας, τονίζοντας ότι μετατρέπει το εισιτήριο σε προϊόν δυναμικής τιμολόγησης, υπονομεύοντας την κοινωνική προσβασιμότητα και τη στήριξη της περιφέρειας. «Η υιοθέτηση Λογικής «Low-Cost» Αεροπορικών, εισάγει στον σιδηρόδρομο μια λογική παρόμοια με αυτή των αεροπορικών εταιρειών, όπου η τιμή του εισιτηρίου εξαρτάται από τον χρόνο κράτησης και τη ζήτηση.

Είναι σαν το Κράτος να επιδοτεί ένα κοινωνικό παντοπωλείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή για να πουλάει φθηνό ψωμί, αλλά ταυτόχρονα να του επιτρέπει να ανεβάζει την τιμή του ψωμιού τις ημέρες που ο κόσμος πεινάει περισσότερο, με στόχο να αυξήσει τα έσοδα του καταστηματάρχη!», υπογράμμισε.

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προτίθεται να αποστείλει τη Σύμβαση και όλα τα στοιχεία της κοινοβουλευτικής συζήτησης στον Επίτροπο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας έλεγχο για πιθανές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου και αθέμιτη διακριτική μεταχείριση. «Και να δούμε αν ο Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό θα είναι τόσο ανεκτικός όσο ο Επίτροπος Μεταφορών. Θα δεχτεί και αυτός τα action plans σας για τις αλλαγές των συμβάσεων μίσθωσης, πρόσβασης; Θα ανεχθεί την παράλειψη είσπραξης τελών χρήσης;».

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Μεϊκόπουλος σημείωσε: «Πρόκειται για μια σύμβαση που κοινωνικοποιεί τις ζημιές και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη. Το Δημόσιο αναλαμβάνει όλο το ρίσκο, ο ιδιώτης όλα τα οφέλη και ο πολίτης πληρώνει ακριβά έναν σιδηρόδρομο που δεν λειτουργεί».