«Καμπανάκι» από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας: «Υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στον Βόλο»

Συστάσεις προς τον πληθυσμό
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει με ανακοίνωσή της τους πολίτες ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της 14-01-2026, καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην περιοχή του Βόλου.
Ειδικότερα, με βάση τις μετρήσεις δύο από τους τρεις σταθμούς μέτρησης του Βόλου (Διοικητήριο και Νέα Δημητριάδα), ο ημερήσιος μέσος όρος των PM10 για την Τετάρτη 14-01-2026 ανήλθε σε 62,89 μg/m³ και 60,65 μg/m³ αντίστοιχα, τιμές που υπερβαίνουν το όριο των 50 μg/m³. Η υπέρβαση κυμαίνεται μεταξύ 51 και 75 μg/m³. Ο σημερινός μέσος όρος έως τώρα παρουσιάζει επίσης υπέρβαση στον σταθμό του Διοικητηρίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων εξέδωσε ανακοίνωση με συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τα αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συγκεκριμένα, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπάθεια, καθώς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα, θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

