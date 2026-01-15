Χρηστίδης: Αηδιαστική είναι η επίθεση της NΔ στους αγρότες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τους χαρακτηρισμούς “αηδία” και “φασισμός” με τους οποίους περιέγραψε τα μπλόκα των αγροτών ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατέκρινε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στην τηλεοπτική εκπομπή του OPEN “10 Παντού”, λέγοντας ότι «αηδία και φασισμός είναι ο πολιτικός εκβιασμός της ΝΔ προς τον πρωτογενή τομέα της χώρας, προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους οποίους η ΝΔ παραδέχεται ότι έχει καθυστερήσει να πληρώσει».

Αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιρρίπτοντας βαριές ευθύνες στην κυβέρνηση, που «έβλεπε τις Πόρσε και της Μαζεράτι να περνάνε μπροστά από τα υπουργεία και δεν έκανε τίποτα. Η ΑΑΔΕ δεν είχε πάρει χαμπάρι και τώρα είμαστε εδώ να μας κάνει η Νέα Δημοκρατία το δάσκαλο όταν, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, ο φορέας των επιδοτήσεων δεν είναι ενταγμένος σε ανεξάρτητη οικονομική αρχή, αλλά σε υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας. Και αυτό είναι κοροϊδία».

Εν όψει και της νέας συνάντησης του Πρωθυπουργού με τους αγρότες των μπλόκων, σχολίασε ότι η πολιτική της ΝΔ είναι εκβιαστική και αηδιαστική, γιατί – όπως είπε – «επί 40 μέρες έχετε αφήσει τους αγρότες στους δρόμους για να δημιουργήσετε συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού και τώρα τους εκβιάζετε κιόλας. Γιατί αν όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία οι αγρότες ζητούν, τα είχατε κάνει από τα τέλη Νοέμβρη, ούτε οι αγρότες θα ήταν στους δρόμους, ούτε οι πολίτες θα ταλαιπωρούνταν, ούτε το κόστος θα είχε φτάσει εκεί που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή».