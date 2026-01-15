Μαγνησία: Με 9,4% έτρεξε η αύξηση στα ενοίκια και στο τέλος του 2025

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πτώση καταγράφηκε μετά από καιρό στις Βόρειες Σποράδες

Φρένο δεν έχουν οι αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων σε επίπεδο χερσαίας Μαγνησίας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας spitogatos το τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε νέα αύξηση της τάξης του 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Έτσι η μέση τιμή ανά τετραγωνικό διαμορφώθηκε στα 7,81 ευρώ, από τα 7,14 ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Αντίθετα στις Σποράδες καταγράφηκε πτώση στα ενοίκια κατά 8,6%, καθώς από 8,75 ευρώ το τετραγωνικό πήγαμε στα 8 ευρώ, φτάνοντας σχεδόν στα ίδια με την ηπειρωτική Μαγνησία, αν και παραδοσιακά τα ακίνητα στα νησιά είναι αρκετά ακριβότερα σε σχέση με σχέση με άλλες περιοχές της χώρας που εντάσσονται στον ηπειρωτικό κορμό.

Την ίδια στιγμή αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων σημειώνονται και στους υπόλοιπους θεσσαλικούς νομούς με τα πρωτεία να τα κατέχει η Λάρισα με 10,1%, αφού από 7,14 ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2024 πήγαμε στα 7,86 ευρώ. Στα Τρίκαλα από τα 5,63 ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2024 φτάσαμε στα 6 ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με την αύξηση να ανέρχεται στο 6,6%.

Στην Καρδίτσα η αύξηση στα ενοίκια ανήλθε στο 6,7% και διαμορφώθηκε από τα 6,25 ευρώ το τετραγωνικό στα 6,67 ευρώ. Η Μαγνησία είναι η δεύτερη ακριβότερη σε επίπεδο Θεσσαλίας σε πολύ μικρή απόσταση από τη Λάρισα που είναι πρώτη με 7,86 ευρώ το τετραγωνικό (7,81 ευρώ η Μαγνησία).

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Σποράδες και η ηπειρωτική Μαγνησία βρίσκονται ανάμεσα στις ακριβότερες περιοχές της χώρας, ξεπερνώντας και άλλους τουριστικούς νομούς όπως η Εύβοια στη μέση τιμή των ενοικίων (7,14 ευρώ το τετραγωνικό), αλλά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού (7,62 ευρώ το τετραγωνικό).

Γιώργος Στεργίου