Γεωργιάδης: Αηδία και φασισμός τα μπλόκα, η ΝΔ είναι το κόμμα των αγροτών

«Αηδιαστικές» και «φασιστικές» χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τα μπλόκα ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζοντας πως δεν έχει γίνει ποινική παρέμβαση επειδή η κυβέρνηση είναι δημοκρατική. Μάλιστα τόνισε ότι «τα μπλόκα δεν χρειάζονται» και πώς «η Ελλάδα πρέπει να φύγει από αυτή την κουλτούρα».

Μιλώντας στο OPEN, o υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε, όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που δεν έχουν κατασταλεί τα αγροτικά μπλόκα, πως αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση επιδεικνύει «δημοκρατικότητα» και «υπομονή».

Σε άλλο σημείο ωστόσο, είπε πως «Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των αγροτών, αγαπάμε τους αγρότες», εξηγώντας πως αποδίδει τη συνεχιζόμενη αντίδραση στα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα σε «μειοψηφίες» μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων.





Σε ερώτηση για το πώς θα ήθελε ο ίδιος να γίνει ο χειρισμός του θέματος ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί και αυτοί που υποπίπτουν στο αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών πρέπει να υφίστανται τις συνέπειες του νόμου».

«Ο δρόμος δεν ανήκει σε μία κοινωνική ομάδα, ανήκει σε όλους τους πολίτες», είπε στη συνέχεια και τόνισε πως είναι υπέρ μίας συμβολικής διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ στους δρόμους για να δείξουν τη διαφωνία τους και να κινητοποιήσουν την κυβέρνηση.

«Αυτοί που είναι στα μπλόκα είναι ένα μικρό κλάσμα των αγροτών, δεν είναι όλοι οι αγρότες», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε.

Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

«Η Μαρία Καρυστιανού δεν παραιτήθηκε, την έδιωξαν» από το ΔΣ του συλλόγου των Τεμπών, είπε σε άλλο σημείο ο υπουργός Υγείας. Σημείωσε ότι από τη στιγμή που η κ. Καρυστιανού αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική θα κρίνονται όσα λέει. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι πλέον την αντιμετωπίζει ως πολιτική αντίπαλο.

«Το προφίλ που βγάζει αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα πέραν της ΝΔ δεξιάς», είπε σχετικά με την ιδεολογία της Μαρίας Καρυστιανού. «Όταν έχεις τα οργανωμένα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη μία και τη βουλευτή της Νίκης από την άλλη, δεν μπορώ να σε πω Αριστερά», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν η κ. Καρυστιανού απειλεί περισσότερο τη ΝΔ είπε ότι «αυτό το πολιτικό προφίλ που έχει αυτή τη στιγμή μοιάζει πολύ με τον Βελόπουλο» και τόνισε πως το κόμμα του απειλείται λιγότερο από όλα.